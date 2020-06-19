Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, сообщает Deutsche Welle.

В опубликованном на сайте ведомства тексте говорится, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских властей.

«За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительствами Чеченской республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии», - указывается в документе.

В заявлении генпрокуратуры также подчеркивается, что Хангошвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году - против российской армии в Южной Осетии.

В РФ Хангошвили еще в 2002 году был объявлен в розыск за терроризм. Как писали в СМИ, ранее он уже пережил 4 покушения.

Материалы по делу переданы прокуратурой ФРГ в суд.

Хангошвили был застрелен 15 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемый убийца - гражданин России. Его имя немецкими спецслужбами не раскрывается. Он был задержан в Берлине в тот же день. По данным журналистских расследований, подозреваемого зовут Вадим Красиков.

Москва причастность к инциденту не признает. Президент России Владимир Путин заявил, что Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов нескольких терактов в московском метро, а его смерть стала результатом «бандитских разборок». Власти Германии это версию отрицают.