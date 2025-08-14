Украинский дрон поразил жилой дом в Ростове-на-Дону на юге России около 10 утра 14 августа, сообщили местные власти. Как минимум 16 человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили городские чиновники. Спасатели доставили пострадавших в местные больницы, а пожарные расчистили завалы и обломки.

Удар пришелся на многоэтажный дом на улице Тельмана, около 50 жителей пришлось эвакуировать. Повреждены также соседние здания, включая дом на улице Лермонтова. В некоторых школах организовали временные пункты размещения, а в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

В социальных сетях появилось видео, на котором дрон резко снижается и врезается в здание. Военный аналитик Ян Матвеев в своем Telegram-канале выдвинул три возможные версии почему дрон ударил по жилому объекту: воздействие средств радиоэлектронной борьбы, ошибка навигации или целенаправленный удар.

Власти Ростовской области допустили, что настоящей целью атаки могла быть штаб Южного военного округа, который находится примерно в 900 метрах от поврежденного дома.

Минобороны РФ пока не комментировало удар по Ростову. В ведомстве сообщили только, что украинские дроны атаковали Белгородскую и Курскую области с 8 до 11 утра — в тот же период, когда произошло поражение дома в Ростове. Генштаб ВСУ также пока не делал заявлений по инциденту.