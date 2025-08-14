ВОЙНА В УКРАИНЕ
Что известно об атаке дронов по Ростову?
Украинский дрон ударил по жилому дому в Ростове-на-Дону — пострадали как минимум 16 человек
Последствия удара украинского дрона по Ростову / Reuters
14 августа 2025 г.

Украинский дрон поразил жилой дом в Ростове-на-Дону на юге России около 10 утра 14 августа, сообщили местные власти. Как минимум 16 человек получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили городские чиновники. Спасатели доставили пострадавших в местные больницы, а пожарные расчистили завалы и обломки.

Удар пришелся на многоэтажный дом на улице Тельмана, около 50 жителей пришлось эвакуировать. Повреждены также соседние здания, включая дом на улице Лермонтова. В некоторых школах организовали временные пункты размещения, а в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

В социальных сетях появилось видео, на котором дрон резко снижается и врезается в здание. Военный аналитик Ян Матвеев в своем Telegram-канале выдвинул три возможные версии почему дрон ударил по жилому объекту: воздействие средств радиоэлектронной борьбы, ошибка навигации или целенаправленный удар.

Власти Ростовской области допустили, что настоящей целью атаки могла быть штаб Южного военного округа, который находится примерно в 900 метрах от поврежденного дома.

Минобороны РФ пока не комментировало удар по Ростову. В ведомстве сообщили только, что украинские дроны атаковали Белгородскую и Курскую области с 8 до 11 утра — в тот же период, когда произошло поражение дома в Ростове. Генштаб ВСУ также пока не делал заявлений по инциденту.

Украинские дроны уже не раз атаковали Ростов-на-Дону. Так, 8 августа беспилотник попал в 20-этажный дом, вызвав пожар на 18-м этаже здания. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что обошлось без пострадавших и жертв.

Также в ночь на 14 августа Украина нанесла удар по крупнейшей российской нефтеперекачивающей станции «Дружба» в Унече — это крупнейший российский трубопроводный узел, расположенный в Брянской области, всего в 40 км от Украины. Удар привел к масштабному пожару и нарушению поставок топлива для военной промышленности.

Местные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов в городе и его окрестностях, после которых на станции вспыхнул крупный пожар. На место были направлены российские экстренные службы.

