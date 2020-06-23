Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева приговорили во вторник к 11 годам и двум месяцам лишения свободы, сообщает агентство Anadolu.

«Суд Первомайского района Бишкека признал Атамбаева виновным», - сказал адвоката Атамбаева Сергей Слесарев. По его словам, судьи также приняли решение конфисковать принадлежащее бывшему президенту имущество.

Адвокат отметил, что сторона защиты считает данный приговор несправедливым и в ближайшее время намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции. Ранее прокуроры в ходе прений предлагали суду приговорить Атамбаева к 15 годам заключения.

Экс-глава государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес и считает данный судебный процесс политическим преследованием, признан виновным по статье «Коррупция» УК Кыргызстана. В частности, суд посчитал, что Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из исправительной колонии в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

По официальной версии, заключенный был признан смертельно больным и по этой причине отпущен на свободу, после чего он сразу же уехал из Кыргызстана. Впоследствии выяснилось, что медицинское заключение было фальсифицировано.

Фигурантами данного дела, помимо Атамбаева, являются 19 человек.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Он был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации.

Атамбаев не единственный глава государства на постсоветском пространстве, который был подвергнут преследованию после ухода от власти. В том же Кыргызстане заочно к 24 годам лишения свободы приговорен бывший президент Курманбек Бакиев. Свергнутый до него в 2005 году первый глава государства Аскар Акаев также бежал и на родину не возвращается. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к 3 годам. На предыдущего украинского лидера Петра Порошенко завели уже пятое уголовное дело. А вот бывший президент Армении Роберт Кочарян на этой неделе благополучно отпущен под залог в $4 млн.