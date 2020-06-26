В Сирии в результате пыток силовиков и боевиков различных формирований режима Асада с марта 2011 года по сегодняшний день погибли свыше 14 тысяч человек. Об этом говорится в докладе правозащитной сети SNHR (Syrian Network for Human Rights), подготовленного по инициативе агентства Anadolu к Международному дню в поддержку жертв пыток - 26 июня.

Согласно докладу, в результате пыток в охваченной гражданской войной стране, в целом, умерли - 14 388 человек, среди них - 177 детей и подростков, а также 63 женщины.

Большая часть погибших стали жертвами режима Башара Асада – 14 235 человек, включая 173 ребенка и 46 женщин.

В то же время от пыток боевиков ОНС (сирийского крыла террористической организации РПК) погибли 52 человека, в том числе один ребенок и две женщины. Террористы запрещенного в Турции, РФ и во многих других странах ИГИЛ запытали до смерти 32 человека, среди них - один ребенок и 14 женщин. В результате незаконных насильственных действий вооруженной оппозиции и выступающих против режима Асада вооруженных группировок погибли 69 человек, в том числе двое детей и одна женщина.

В докладе правозащитников также сообщается, что пыткам в той или иной мере подверглись в целом 1,2 миллиона сирийцев, часть из которых по сей день находятся в тюрьмах Асада.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в вооруженное противостояние после того, как военные открыли огонь для разгона участников протестов.

По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.