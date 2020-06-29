ПОЛИТИКА
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Казахстанский транзит ровняет курс
Идущее в эти дни голосование по поправкам в Конституцию РФ часто сравнивают с транзитом власти в соседних государствах бывшего СССР. Прежде всего, речь тут о Казахстане. Там первый президент передал власть преемнику, став Елбасы. К чему это привело?
Казахстанский транзит ровняет курс
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его преемник Касым-Жомарт Токаев / Фото: News.myseldon.com / Others
Мария БитМария Бит
29 июня 2020 г.

Современный Казахстан мало чем похож на далекую советскую периферию времен распада ССССР. За прошедшие без малого 30 лет он сложился как достаточно успешно развивающееся государство и активный участник межгосударственных отношений.

Казахстан быстрее многих других постсоветских республик совершил переход от централизованной к рыночной системе хозяйствования. Он модернизировал промышленное производство, масштабно нарастил добычу нефти и газа, построил экспортные трубопроводы, разветвленную сеть шоссейных дорог и красавицу столицу Нурсултан в бескрайней казахской степи.

Сегодня Казахстан состоит в целом ряде международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, ОДКБ и ШОС. Он играет, наряду с Российской Федерацией, ведущую роль на постсоветском пространстве, будучи одним из государств-основателей СНГ и инициаторов создания Евразийского экономического союза, идея которого изначально выдвигалась президентом Назарбаевым еще в 90-е годы. Одним из свидетельств его широкой вовлеченности в межгосударственное взаимодействие служит выбор странами-гарантами Астанинского процесса - Россией, Турцией и Ираном – столицы Казахстана в качестве платформы своей инициативы по мирному разрешению сирийского вооруженного конфликта.

Уже на заре независимости Казахстан провозгласил курс на многовекторность внешней политики, заложивший основу всестороннему сотрудничеству с большими и малыми государствами и действенному участию в происходящих в мире событиях. По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, идеология казахстанского пути пока сводится к маневрированию между Россией и Китаем, «не становясь сателлитом ни одного из этих гигантов». Но есть и иные тенденции.

Например, взаимоотношения Турции и Казахстана традиционно отличает позитивная динамика, и они имеют благоприятные перспективы для дальнейшего развития. Помимо интересов взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, турецко-казахстанские отношения способствуют расширению интеграции в рамках тюркского мира и непосредственно укреплению национальной идентичности казахов.

«Центрально-азиатский тигр»

Во многом благодаря первому президенту Нурсултану Назарбаеву, Казахстан избежал конфликтов и вооруженных столкновений в начале 90-х и смог сосредоточиться на созидательном строительстве, либерализации постсоветской экономики и построении новой государственности. Успешные результаты быстро привлекли к нему внимания международно-финансовых организаций и учреждений, мирового бизнеса и снискали Казахстану славу «центрально-азиатского тигра» по аналогии с «тигровыми» экономиками Юго-восточной Азии.

Страна богата природными ресурсами, в первую очередь запасами углеводородов. Сегодня в экспорте Казахстана примерно 60% занимают нефть и природный газ, менее - 20% металлы, около 20% приходится на обрабатывающие сектора и сельское хозяйство.

Россия является ключевым внешнеэкономическим партнером Казахстана. За период января-марта 2020 г. товарооборот между странами составил $4 млрд. В целом, казахстанско-российские связи отличает редкая динамика стабильно поступательного и бесконфликтного развития, в немалой степени благодаря уважительным и доверительным отношениям, сложившимся между Назарбаевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Законодательство Казахстана обеспечивает высокую привлекательность для инвестиций и иностранного бизнеса. По составляемому Всемирным банком индексу легкости его ведения, страна сегодня занимает 28-е из 190 мест.

За период 1990-2017 гг., ВВП Казахстана вырос без малого в 6 раз, согласно данным Всемирного банка, и к 2018 г. увеличился на душу населения со $169 до $9,2 тыс., по оценке МВФ, при уровне безработицы 5% на начало 2019 г. Интенсивный экономический рост Казахстана за эти годы объясняется, с одной стороны, высокими ценами на нефть, с другой — притоком инвестиций в страну до 2016 г.

Сегодня экономика Казахстана сталкивается с определенными трудностями, причем схожими с российскими. Однако в силу меньшего размера казахстанской экономики ее более высокая потенциальная волатильность может стать серьезной угрозой стабильности. ВВП Казахстана в десять раз ниже российского при населении в 8 раз меньшем.

Транзит высшей власти

Несомненно, в построении суверенного государства Казахстан добился выдающихся результатов. Особая заслуга в этом принадлежит его первому президенту и Елбасы (отцу нации) Нурсултану Назарбаеву. Покинув высший руководящий пост в марте 2019 г., он и сегодня продолжает играть ключевую роль в руководстве страной, занимая ответственные должности. Это определяет природу и специфику казахстанского транзита власти.

Как таковая, проблема транзита власти имеет знаковый характер для всего постсоветского пространства, и Центральной Азии в особенности. Происходящие сегодня в этой связи события и изменения продолжают быть предметом пристального внимания и перспективных оценок как в Казахстане, так и за его пределами.

Решение Назарбаева было ожидаемым, но стало неожиданностью, как и кандидатура предложенного им преемника Касыма-Жомарта Токаева. «Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном», - характеризовал его Елбасы, подчеркивая высочайшее доверие Токаеву как к человеку, способному сохранить неизменным его курс. Объявленный транзит был хорошо и заблаговременно подготовлен и задал старт поэтапному вхождению во власть нового президента. Разработанная правовая база позволила Нурсултану Назарбаеву уйти с должности на законодательно закрепленный пост первого президента страны. Принятый в 2000 г. закон «О первом президенте» в 2010 г. стал законом «О первом президенте-лидере нации».

Согласно ему, в силу «исторической миссии» Нурсултану Назарбаеву пожизненно принадлежит право обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с любыми важными инициативами, и они подлежат обязательному рассмотрению. Он может возглавлять Ассамблею народа Казахстана, Совет безопасности и входить в состав Конституционного совета.

В свою очередь, закон «О Совете безопасности Республики Казахстан» гласит, что «первому президенту пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя». Такой пожизненный пост во главе Совбеза позволяет Нурсултану Назарбаеву определять ключевые направления внутренней и внешней политики и экономического развития, осуществляя тем самым полный контроль всех госструктур. В конечном счете, речь идет о сохранении не должности, а власти, и это ключевой момент казахстанского транзита.

Первый год второго президента

Обеспечение преемственности курса президента Назарбаева – главная черта первого года руководства страной Касымом-Жомартом Токаевым. Внешнеполитические ориентиры остаются без изменений, все происходит при активном соучастии Нурсултана Назарбаева. Тем не менее, некоторые новые акценты и определенные корректировки просматриваются.

2 мая президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата верхней палаты парламента, поблагодарив за плодотворную работу на посту спикера и председателя Сената, на который она была единогласно избрана 20 марта 2019 г. В свое время дочь Нурсултана Назарбаева стала сенатором по президентской квоте, и президент Токаев имел достаточно формальных полномочий для освобождения ее от занимаемой должности своим решением, особенно в период чрезвычайных обстоятельств пандемии COVID-19 и в свете недавнего расширения парламентом его президентских полномочий.

Вероятно, принимаемое решение заранее согласовывалось с Нурсултаном Назарбаевым. Оно дает президенту Токаеву больше свободы и независимости в проведении собственного руководящего курса. Новый спикер Cената Республики Казахстан - его ставленник Маулен Ашимбаев, считающийся в определенных кругах восходящей звездой казахстанской политики.

До назначения он занимал с декабря 2019 г. должность первого замглавы аппарата президента Токаева. Ранее он был председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента. Ашимбаев неоднократно высказывался в поддержку Украины по крымскому вопросу и инициировал аресты сторонников ДНР и ЛНР на территории Казахстана.

Китайский вектор казахстанской политики

В отличие от тяготеющей к Западу Дариги Назарбаевой, Маулен Ашимбаев – хотя и учился в США – считается в Казахстане представителем националистически ориентированной элиты. Он сторонник казахстано-китайского сближения и его приход на ключевую должность – это жест в адрес Пекина.

Однако Ашимбаев - ставленник президента Токаева, которого называют в Казахстане самым пророссийски настроенным политиком. Специалист по Китаю, проходивший стажировку в Пекинском лингвистическом институте, и выпускник МГИМО, работавший в советском посольстве в Пекине в последние годы СССР, Токаев одинаково дружен и с Россией, и с Китаем.

Отношения Казахстана и Китая отличает внешняя доброжелательность. Демаркация казахстано-китайской границы длиной 1 782 км была полностью завершена еще в 2002 г., и территориальных претензий стороны друг к другу не имеют. За постсоветский период Китай стал вторым после России торговым партнером Казахстана и первым по объему инвестиций в его экономику, составляющих $20 млрд, при объемах кредитования в размерах $11 млрд.

Тем не менее, Пекин исторически воспринимает Среднюю Азию в качестве зоны своих важнейших интересов, и его СМИ в последние месяцы усилили риторику в том духе, что Казахстан - исконная китайская территория. Тема не нова, и подобная активизация Китая, вызывает в Казахстане озабоченность. В сентябре 2019 г. по стране прокатилась волна антикитайских выступлений, поводом для которых стали подписанные президентом Токаевым соглашения о строительстве более полусотни предприятий в Казахстане, на которых, якобы, должны были работать китайцы.

Президент Токаев говорит, что Казахстан не боится китайских «тесных объятий», однако вопросы национального суверенитета имеют для него краеугольное значение. Так, выступая 19 мая на онлайн-саммите ЕАЭС, он высказался против ограничения национального суверенитета стран-членов ЕАЭС, как то предлагалось в рамках положений по интеграции, и подверг критике работу «некоторых представителей ЕЭК (исполнительного секретариата ЕАЭС), проявляющих чрезмерное честолюбие... Дескать, мы подготовили документ, а дело президентов — его принять».

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