Современный Казахстан мало чем похож на далекую советскую периферию времен распада ССССР. За прошедшие без малого 30 лет он сложился как достаточно успешно развивающееся государство и активный участник межгосударственных отношений.

Казахстан быстрее многих других постсоветских республик совершил переход от централизованной к рыночной системе хозяйствования. Он модернизировал промышленное производство, масштабно нарастил добычу нефти и газа, построил экспортные трубопроводы, разветвленную сеть шоссейных дорог и красавицу столицу Нурсултан в бескрайней казахской степи.

Сегодня Казахстан состоит в целом ряде международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, ОДКБ и ШОС. Он играет, наряду с Российской Федерацией, ведущую роль на постсоветском пространстве, будучи одним из государств-основателей СНГ и инициаторов создания Евразийского экономического союза, идея которого изначально выдвигалась президентом Назарбаевым еще в 90-е годы. Одним из свидетельств его широкой вовлеченности в межгосударственное взаимодействие служит выбор странами-гарантами Астанинского процесса - Россией, Турцией и Ираном – столицы Казахстана в качестве платформы своей инициативы по мирному разрешению сирийского вооруженного конфликта.

Уже на заре независимости Казахстан провозгласил курс на многовекторность внешней политики, заложивший основу всестороннему сотрудничеству с большими и малыми государствами и действенному участию в происходящих в мире событиях. По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, идеология казахстанского пути пока сводится к маневрированию между Россией и Китаем, «не становясь сателлитом ни одного из этих гигантов». Но есть и иные тенденции.

Например, взаимоотношения Турции и Казахстана традиционно отличает позитивная динамика, и они имеют благоприятные перспективы для дальнейшего развития. Помимо интересов взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, турецко-казахстанские отношения способствуют расширению интеграции в рамках тюркского мира и непосредственно укреплению национальной идентичности казахов.

«Центрально-азиатский тигр»

Во многом благодаря первому президенту Нурсултану Назарбаеву, Казахстан избежал конфликтов и вооруженных столкновений в начале 90-х и смог сосредоточиться на созидательном строительстве, либерализации постсоветской экономики и построении новой государственности. Успешные результаты быстро привлекли к нему внимания международно-финансовых организаций и учреждений, мирового бизнеса и снискали Казахстану славу «центрально-азиатского тигра» по аналогии с «тигровыми» экономиками Юго-восточной Азии.

Страна богата природными ресурсами, в первую очередь запасами углеводородов. Сегодня в экспорте Казахстана примерно 60% занимают нефть и природный газ, менее - 20% металлы, около 20% приходится на обрабатывающие сектора и сельское хозяйство.

Россия является ключевым внешнеэкономическим партнером Казахстана. За период января-марта 2020 г. товарооборот между странами составил $4 млрд. В целом, казахстанско-российские связи отличает редкая динамика стабильно поступательного и бесконфликтного развития, в немалой степени благодаря уважительным и доверительным отношениям, сложившимся между Назарбаевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Законодательство Казахстана обеспечивает высокую привлекательность для инвестиций и иностранного бизнеса. По составляемому Всемирным банком индексу легкости его ведения, страна сегодня занимает 28-е из 190 мест.

За период 1990-2017 гг., ВВП Казахстана вырос без малого в 6 раз, согласно данным Всемирного банка, и к 2018 г. увеличился на душу населения со $169 до $9,2 тыс., по оценке МВФ, при уровне безработицы 5% на начало 2019 г. Интенсивный экономический рост Казахстана за эти годы объясняется, с одной стороны, высокими ценами на нефть, с другой — притоком инвестиций в страну до 2016 г.

Сегодня экономика Казахстана сталкивается с определенными трудностями, причем схожими с российскими. Однако в силу меньшего размера казахстанской экономики ее более высокая потенциальная волатильность может стать серьезной угрозой стабильности. ВВП Казахстана в десять раз ниже российского при населении в 8 раз меньшем.

Транзит высшей власти

Несомненно, в построении суверенного государства Казахстан добился выдающихся результатов. Особая заслуга в этом принадлежит его первому президенту и Елбасы (отцу нации) Нурсултану Назарбаеву. Покинув высший руководящий пост в марте 2019 г., он и сегодня продолжает играть ключевую роль в руководстве страной, занимая ответственные должности. Это определяет природу и специфику казахстанского транзита власти.

Как таковая, проблема транзита власти имеет знаковый характер для всего постсоветского пространства, и Центральной Азии в особенности. Происходящие сегодня в этой связи события и изменения продолжают быть предметом пристального внимания и перспективных оценок как в Казахстане, так и за его пределами.

Решение Назарбаева было ожидаемым, но стало неожиданностью, как и кандидатура предложенного им преемника Касыма-Жомарта Токаева. «Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном», - характеризовал его Елбасы, подчеркивая высочайшее доверие Токаеву как к человеку, способному сохранить неизменным его курс. Объявленный транзит был хорошо и заблаговременно подготовлен и задал старт поэтапному вхождению во власть нового президента. Разработанная правовая база позволила Нурсултану Назарбаеву уйти с должности на законодательно закрепленный пост первого президента страны. Принятый в 2000 г. закон «О первом президенте» в 2010 г. стал законом «О первом президенте-лидере нации».

Согласно ему, в силу «исторической миссии» Нурсултану Назарбаеву пожизненно принадлежит право обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с любыми важными инициативами, и они подлежат обязательному рассмотрению. Он может возглавлять Ассамблею народа Казахстана, Совет безопасности и входить в состав Конституционного совета.

В свою очередь, закон «О Совете безопасности Республики Казахстан» гласит, что «первому президенту пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя». Такой пожизненный пост во главе Совбеза позволяет Нурсултану Назарбаеву определять ключевые направления внутренней и внешней политики и экономического развития, осуществляя тем самым полный контроль всех госструктур. В конечном счете, речь идет о сохранении не должности, а власти, и это ключевой момент казахстанского транзита.

Первый год второго президента

Обеспечение преемственности курса президента Назарбаева – главная черта первого года руководства страной Касымом-Жомартом Токаевым. Внешнеполитические ориентиры остаются без изменений, все происходит при активном соучастии Нурсултана Назарбаева. Тем не менее, некоторые новые акценты и определенные корректировки просматриваются.

2 мая президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата верхней палаты парламента, поблагодарив за плодотворную работу на посту спикера и председателя Сената, на который она была единогласно избрана 20 марта 2019 г. В свое время дочь Нурсултана Назарбаева стала сенатором по президентской квоте, и президент Токаев имел достаточно формальных полномочий для освобождения ее от занимаемой должности своим решением, особенно в период чрезвычайных обстоятельств пандемии COVID-19 и в свете недавнего расширения парламентом его президентских полномочий.

Вероятно, принимаемое решение заранее согласовывалось с Нурсултаном Назарбаевым. Оно дает президенту Токаеву больше свободы и независимости в проведении собственного руководящего курса. Новый спикер Cената Республики Казахстан - его ставленник Маулен Ашимбаев, считающийся в определенных кругах восходящей звездой казахстанской политики.

До назначения он занимал с декабря 2019 г. должность первого замглавы аппарата президента Токаева. Ранее он был председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента. Ашимбаев неоднократно высказывался в поддержку Украины по крымскому вопросу и инициировал аресты сторонников ДНР и ЛНР на территории Казахстана.

Китайский вектор казахстанской политики

В отличие от тяготеющей к Западу Дариги Назарбаевой, Маулен Ашимбаев – хотя и учился в США – считается в Казахстане представителем националистически ориентированной элиты. Он сторонник казахстано-китайского сближения и его приход на ключевую должность – это жест в адрес Пекина.

Однако Ашимбаев - ставленник президента Токаева, которого называют в Казахстане самым пророссийски настроенным политиком. Специалист по Китаю, проходивший стажировку в Пекинском лингвистическом институте, и выпускник МГИМО, работавший в советском посольстве в Пекине в последние годы СССР, Токаев одинаково дружен и с Россией, и с Китаем.

Отношения Казахстана и Китая отличает внешняя доброжелательность. Демаркация казахстано-китайской границы длиной 1 782 км была полностью завершена еще в 2002 г., и территориальных претензий стороны друг к другу не имеют. За постсоветский период Китай стал вторым после России торговым партнером Казахстана и первым по объему инвестиций в его экономику, составляющих $20 млрд, при объемах кредитования в размерах $11 млрд.

Тем не менее, Пекин исторически воспринимает Среднюю Азию в качестве зоны своих важнейших интересов, и его СМИ в последние месяцы усилили риторику в том духе, что Казахстан - исконная китайская территория. Тема не нова, и подобная активизация Китая, вызывает в Казахстане озабоченность. В сентябре 2019 г. по стране прокатилась волна антикитайских выступлений, поводом для которых стали подписанные президентом Токаевым соглашения о строительстве более полусотни предприятий в Казахстане, на которых, якобы, должны были работать китайцы.

Президент Токаев говорит, что Казахстан не боится китайских «тесных объятий», однако вопросы национального суверенитета имеют для него краеугольное значение. Так, выступая 19 мая на онлайн-саммите ЕАЭС, он высказался против ограничения национального суверенитета стран-членов ЕАЭС, как то предлагалось в рамках положений по интеграции, и подверг критике работу «некоторых представителей ЕЭК (исполнительного секретариата ЕАЭС), проявляющих чрезмерное честолюбие... Дескать, мы подготовили документ, а дело президентов — его принять».