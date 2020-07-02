Пей горячую воду и «корона» тебе не грозитЕще с начала пандемии во многих соцсетях распространялось письмо молодого врача (по одним источникам – Юрия Климова, по другим – Виталия Кацмана) с призывом употреблять горячие напитки, ибо вирус якобы умирает при температуре 26-27°С.

Назревает закономерный вопрос: если вирус погибает при температуре 26°С, то с какого перепугу он отчаянно лезет в человеческий организм, температура которого 36.6°С, да мало ему этого, он еще и повышает эту самую температуру?! Понятное дело, что кому-то просто на карантине было скучно и он нашел себе развлечение, рассылая подобного рода чушь. Но ведь люди ведутся на это и искренне верят полученным сообщениям. Что плохого в том, чтобы пить горячую воду? - спросите вы. Ответ таков. Во-первых, люди начинают понимать «горячую воду» буквально и буквально пьют кипяток. Отсюда ожоги ротовой полости, пищевода и т. д. Возможно, они считают, что ожог – это лучше, чем заболеть «короной».

Во-вторых, даже если они пьют теплые напитки, в самом этом факте ничего плохого нет, ибо, как известно, вода – источник жизни, и при вирусах как раз-таки рекомендуется много пить. Однако, человек может быть убежден в том, что если будет пить воду, то точно защитится от вируса, и это дает ему ложное чувство безопасности. Он уповает на воду и уже не считает нужным мыть руки, носить маску, соблюдать социальную дистанцию и т. п. А зачем, если я и так не заражусь? – думает он.

Дышать ли над горячим паром?Оставим здесь комментарий известного специалиста доказательной медицины доктора Комаровского, приведенного на его Telegram-канале: «Обращу лишь внимание на тот факт, что для убиения вируса, который находится внутри клетки, для начала надо сварить клетку. Дышать горячим паром – один из наиболее эффективных способов организовать себе ожоги дыхательных путей. Пожалуйста, не надо этих глупостей…».

Чеснок на страже от SARS-CoV-2

Адепты чеснока при любой хвори советуют измельчать чеснок и запивать его водой. Натощак. То есть, понимаете, на голодный желудок. От него идет раздражение пищевода, желудка, развивается дискомфорт, изжога. А затем весь оставшийся день люди недоумевают, почему болит желудок, откуда изжога, чем ее убрать. И начинают еще больше есть чеснок. Замкнутый круг.

Да, в чесноке есть определенные вещества, которые могут помочь против различных инфекций, но они в мизерных количествах. Чтобы был эффект, надо употреблять его десятками килограммов.

К примеру, существуют данные, что чеснок обладает антибактериальным эффектом и активные соединения (аллицин, аллиловый спирт и диаллилдисульфид) помогают в борьбе против золотистого стафилококка и сальмонеллы. Однако противовирусных свойств у него не обнаружено, а исследованияо его пользе даже при ОРВИ сомнительные, поэтому однозначных доказательств, что он поможет против COVID-19, нет.

Сода натощакЛюбители «ощелачивания» организма утверждают: все болезни от повышенной кислотности, а если убрать эту кислотность, то повысится иммунитет, и ни одна хворь не подступит. Если бы все было так просто, у нас бы сейчас не было неизлечимых иммунодефицитов. А если вы действительно каким-то образом умудритесь изменить рН крови в сторону алкалоза («ощелачивания»), то попросту попадете в реанимацию.

Но вернемся к соде. Чем она опасна?

Дело в том, что когда сода попадает в желудок, то первое время она действительно нейтрализует соляную кислоту и, соответственно, снижает кислотность желудка. Это тот эффект, на который рассчитывают «ощелачиватели». Но нас больше интересует то, что происходит потом.

После временного эффекта ощелачивания происходит так называемый «кислотный рикошет». Клетки желудка, ответственные за выработку соляной кислоты, «узнав», что ее количество снизилось, начинают еще больше ее вырабатывать (более подробно - в книге Андрея Сазонова «Мифы о нашем теле. Научный подход к примитивным вопросам»).

Как итог – кислотность повышается еще больше, чем была до соды. Ни к чему хорошему это не приводит. Наш организм – вполне себе гармоничная среда, в которой в норме все сбалансировано. Именно поэтому в здоровый организм не нужно вмешиваться даже с добрыми намерениями. Иначе это обернется медвежьей услугой.

Аскорбинка-панацейкаЛайнус Поллинг, дважды лауреат Нобелевской премии, живи он сейчас, наверное, призывал бы пить мегадозы аскорбиновой кислоты против коронавируса. Однако он ошибался и ошибаются до сих пор его последователи. Об ошибочном пути поборников витамина С подробно писал известный апологет доказательной медицины Петр Талантов в своей книге «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия». Польза витамина С давно опровергнута и множеством исследований. В 2012 г. «Кокран» объединил результаты 29 крупнейших клиническихисследований и показал: профилактического эффекта аскорбинки не существует (исключение – работающие в условиях экстремального стресса – у них риск простуды снижался вдвое).

Увы, ни при простуде, ни при гриппе, ни, тем более, при коронавирусе витамин С не поможет. Более того, все больше и больше возникает новых сведений, предостерегающих от злоупотребления витаминами. Представляете, в кокрановских

исследованиях

доказана связь между витамином С и раком легких, раком груди и раком поджелудочной железы у женщин. А прием витаминов А и Е беременными, по словам известного доказательного гинеколога Елены Березовской, повышает риск развития врожденных пороков у плода. Век живи – век учись, как говорится.

Имбирь: история взлетов и паденийВы помните ажиотаж с ценами на имбирь? Когда после выступления некоего профессора они взлетели в десятки раз? Насколько это было оправдано? Споров вокруг оказалось так много, что пришлось вмешаться Всемирной организации здравоохранения.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райн во время брифинга в Женеве рассказал,что «распространенное поверье, будто имбирь, а также цитрусовые (прежде всего, лимоны) помогают против коронавируса, лишено оснований». «Все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет в них надежду и не угрожает здоровью, определенно имеет положительное влияние. Но полагаться на чудодейственные свойства растительных снадобий не стоит», — сказал Майкл Райн.

Кроме того, ВОЗ настаивает «не проводить самолечение с помощью каких бы то ни было лекарственных препаратов, включая антибиотики, с целью профилактики или лечения COVID-19» и при ухудшении самочувствия или проявлении симптомов ОРИ немедленно обращаться к врачу. Для удобства понимания сути того, что происходит при попадании вируса в организм, представляем вам -отрывок из комикса.

Итак, объединяя все вышеописанное, делаем вывод: народные средства не только не помогут при коронавирусе, но еще и способны навредить. Именно поэтому не стоит самостоятельно заниматься профилактикой, а тем более самолечением, как и не стоит доверять всему, что распространяется в Интернете. Повышайте свое образование, проверяйте источники, следуйте принципам доказательной медицины. И будьте здоровы!