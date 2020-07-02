В конце 70-х - начале 80-х годов во многих странах Восточной и Южной Европы начинается религиозное возрождение, которое выражается не только в строительстве или восстановлении культовых сооружений, но и в возвращении религиозного фактора в публичную сферу и даже политику. Однако не везде религиозное и национальное возрождение проходит безболезненно. Распад Югославии, сопровождавшийся кровавой гражданской войной, демонстрирует пример того, как национализм, религия и даже наука могут быть использованы для создания образа врага, обоснования геноцида и массовых репрессий.Корни сербского этно-фашизмаДо 1980 года Югославией управлял Иосип Броз Тито, сделавший ставку на мирное сосуществование с мировыми державами и Движение неприсоединения. Это означало, что во внешней политике Белград исповедовал нейтралитет и не присоединялся ни к Восточному блоку, ни к НАТО. Во внутренней политике Тито и его соратники проводили политику сдерживания основных национальных групп – сербов, хорватов, словенцев и боснийцев, чтобы предотвратить межнациональные конфликты и возможный распад страны.

Однако уже в 80-х годах эта система начала давать сбои и к власти в республиках постепенно приходят националисты, происходят межэтнические столкновения, появляются призывы к пересмотру территориальных границ внутри федерации. Одним из таких лидеров становится Слободан Милошевич, который эксплуатирует национальную и религиозную тему и, постепенно набирая себе очки, в 1989 году приходит к власти в Сербии.

Возглавив самую влиятельную республику федерации, он берет курс на ликвидацию автономии Косово и подтачивает единство государства, которое и без того переживает не самые лучшие времена. Новый идеологический поворот Милошевича опирается не только на административный ресурс, но и на идеологизацию сербской истории. Неспроста именно сербская Академия наук и искусств становится одной из основных площадок для националистических сил.

В то время именно члены Академии разрабатывают и распространяют Меморандум, в котором подчеркивается ключевая роль сербов и выделяются исключительно их интересы. Согласно этому документу, федерация же рассматривается в качестве силы, сдерживающей рост республики и дискриминирующей сербов. Происходит противопоставление православных и католиков, с одной стороны, а, с другой, православных и мусульман.

Манифест подхватывают сербские националисты, происходит формирование альянса, в котором интеллектуалы и ученые обосновывают необходимость будущих трансформаций, формируя образ вечного врага – «турка», под которым, прежде всего, понимаются албанцы и боснийцы. Обретает плоть и кровь то, что известный сербский социолог и критик режима Милошевича Слободан Инич называл сербским этно-фашизмом, иначе говоря, - переформатирование югославской федерации на сербских условиях. В конечном итоге, это и приведет к окончательному распаду единого государства.

Отцы сербской исламофобииБезусловно, мусульманские народы Югославии, также именуемые «турки» или просто мусульмане, задолго до Милошевича выполняли функцию внутреннего «Чужого» или цивилизационного антипода, на контрасте с которым сербы позиционировали себя и свою историю. Вместе с тем, именно во время Милошевича многие сербские ученые и интеллектуалы принимают наиболее активное участие в дегуманизации и искажении образа боснийских мусульман. Наиболее одиозную известность получили три весьма известных белградских профессора: Александр Попович, Дарко Танаскович и Миролюб Евтич. Практически все современные мифы о мусульманах были разработаны при их участии в 80-х и начале 90-х годов. То есть, фактически, вся современная сербская исламофобия была изобретена в стенах Белградского университета примерно 20-30 лет назад.

Несмотря на вопиющие и неопровержимые факты о страшном ущербе, который понесли мусульмане и верующие других конфессий от коммунизма и радикального секуляризма, Александр Попович сформулировал и развил идею о якобы наличии нераздельного единства между левыми радикалами и мусульманскими богословами. По его мнению, представители обеих групп действуют в рамках единой стратегии, цель которой - радикализация и исламизация боснийской молодежи.

Действительно, Тито и его Движение неприсоединения находило понимание, в том числе и в мусульманских странах, элиты которых не хотели находиться между молотом и наковальней, стремясь эмансипироваться и от США, и от СССР, проводя свою линию. Вместе с тем, участие мусульманских стран в Движении неприсоединения никак не улучшало, да и не могло улучшить, положения мусульман Югославии, потому что руководство этой страны придерживалось антирелигиозных и атеистических убеждений. Весьма влиятельным, особенно на сербское руководство, был и другой профессор - доктор Дарко Танаскович, который одно время даже выполнял функции советника Слободана Милошевича по вопросам ислама. Он является автором термина «демографический джихад», который, как он уверяет, по своему эффекту близок к ядерной бомбе.

Согласно Танасковичу, мусульмане намеренно используют свою высокую рождаемость, преследуя исключительно политические задачи, а именно - заселить и вытеснить все остальные народы. Символично, что этот термин Танаскович ввел в оборот в то самое время, когда сербские боевики под командованием военного преступника Ратко Младича вели геноцид мусульманского населения Боснии, по-видимому, решая, тем самым, мусульманский вопрос и «проблему демографического джихада».

Миролюб Евтич, еще один «специалист» по исламу, в своей работе «Ислам необходимо знать» убеждает читателя, что мусульманская религия виновна в современных проблемах человечества. Именно ислам, как уверяет Евтич, развязывает войны и ставит своей целью утверждение мирового господства и гегемонии только одной религии.

Интересно, что свою докторскую диссертацию о джихаде Миролюб Евтич написал, даже не обладая необходимым знанием арабского языка и исламского права, что, безусловно, является красноречивым свидетельством уровня его научных работ. Стоит ли упоминать, что книга Евтича была разгромлена в академическом сообществе. В частности, известный в Боснии политолог Тарик Хаверич очень подробно разобрал все заблуждения и ошибки «исламоведа». Помимо прочего, Евтич весьма непримиримо относился к албанцам, не признавая их полноценным народом, а только языковой группой. Главная причина такого отношения заключается в том, что албанцы не представляют религиозного единства, как, например, сербы и делятся на приверженцев обеих представленных в регионе религий, то есть ислама или христианства.

Однако религиозная разрозненность, по мнению Евтича, ничуть не мешает албанцам действовать в интересах ислама. Более того, даже неверующие албанцы, уверяет Евтич, «в основу своих политических целей кладут историю албанцев, неразделимо связанную с исламской Османской империей». Основной причиной воображаемой лояльности албанцев несуществующему государству, является тот «факт», что, именно благодаря Османам, албанцы получили возможность расселиться там, где они сейчас и проживают, то есть на землях сербов.

Таким образом, Евтич отрицает не только наличие албанцев как народа, но и принадлежности за ними земли, а также осознания ими собственной политики и геополитических интересов. Будучи лишенными своей собственной политики и интересов, по мнению Евтича, албанцы, как и остальные мусульмане являются ресурсом «исламистского натиска» на Запад, преградой которому, по его мнению, является Сербия.

Кроме того, все мусульмане независимо от их внешней религиозности являются орудием ислама. Евтич утверждает, что не стоит ставить под сомнение масштабы исламизации албанцев, «только потому, что те едят свинину, пьют алкогольные напитки, а их женщины носят мини-юбки и употребляют наркотики. Пусть они вспомнят, что угонщики самолетов в канун 11 сентября тоже сидели в ресторане, употребляли алкоголь и наркотики и занимались развратом, хотя вроде бы все это смертные грехи, которые ведут мусульманина в ад после смерти».

То есть, с точки зрения Евтича, албанские девушки, которые носят мини-юбки или албанские мужчины, которые употребляют алкоголь, в любом случае представляют опасность, потому что все это лишь прикрытие и попытка обмануть немусульман.

Откуда Брейвик и Таррант черпали «вдохновение»?История современного сербского ориентализма на примере деятельности вышеописанных ученых позволяет продемонстрировать прямую связь между их дискурсом и властной идеологией, которая, будучи нацеленной на конфликт с мусульманами и их религией, привела Югославию к кровопролитному конфликту и гибели десятков тысяч невинных людей. Несмотря на то, что в начале 90-х годов был образован Международный трибунал по бывшей Югославии, основная задача которого заключалась в наказании виновных в преступлениях против человечества и геноциде, никто из указанных академиков к ответственности привлечен не был.

Более того, Александр Попович, Дарко Танаскович и Миролюб Евтич по-прежнему занимаются «наукой». Никто из них не раскаялся и не попросил прощения у мусульман бывшей Югославии за их публикации и деятельность.

Их дискурс уже давно вышел за пределы бывшей Югославии и вдохновляет многочисленных террористов - от Брейвика, расстрелявшего 77 человек на острове Утёйа в Норвегии, до Брентона Тарранта, который хладнокровно убил более 50 человек в мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. И Брейвик, и Таррант оставили после себя манифесты и заметки, анализ которых позволяет обнаружить прямое влияние на них белградских «специалистов по исламу».