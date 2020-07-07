По мере развития наступления на Триполи т. н. Ливийской национальной армии (ЛНА) самопровозглашенного «фельдмаршала» Халифы Хафтара, в итоге окончившегося его полным разгромом, стал более отчетливо проявляться «сектантский» или «межконфессиональный» характер ливийского конфликта. Военные неудачи вынуждают Хафтара снимать с себя маску «ливийского светского патриота», которую он надевал перед европейскими покровителями, такими как Франция или Россия, и все больше ориентироваться на своих союзников из числа ливийских мадхалитов и других радикальных направлений последователей Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба.

К концу битвы за Триполи их бригады составляли до половины всех сил Хафтара, задействованных в боях. Именно религиозно мотивированные бойцы, убежденные, что они ведут «истинный джихад», оказались наиболее устойчивы в сражениях у ливийской столицы.

Примечательно, что этих союзников Хафтару создал еще Каддафи, который сам отнюдь не был светским политиком, а сформулировал собственную версию ислама, которую можно было охарактеризовать как «исламский социализм». Поэтому он не гнушался развивать сотрудничество и с иными силами, выступающими от имени мусульманской религии, а его сын Саади, по некоторым данным, сам являлся последователем школы мадхалитов и покровительствовал ее распространению в Ливии. В связи с этим ливийских мадхадитов даже прозвали «Джамаат Саади».

Каддафи посеял семена мадхализма в стране, считая, что силы, выступающие за демократические преобразования при сохранении исламской идентичности, представляют для его режима большую опасность, которую можно купировать, распространяя экспортированное из Саудовской Аравии учение.

Мадхалиты – одни из наиболее непримиримых противников любых проявлений демократии, в том числе и исламской. Причем под демократией у них часто понимается даже не ее западная модель, а любая выборность ветвей власти.

Идеология саудовского богослова Раби аль-Мадхали, сторонники которого получили большое влияние при Каддафи в Ливии, заточена на противостояние т.н. «умеренным исламистам» и суфиям, но при этом весьма лояльна любым правящим режимам (естественно, кроме представляющих «умеренных исламистов» или суфиев). Его сторонникам запрещаются выступления против правителей, какими бы тиранами они ни были, однако это не мешало им разрушать суфийские святыни или обвинять в неверии мусульман, имевших отличные от них взгляды, вплоть до дозволенности пролития их крови и захвата имущества. То есть это учение, адаптированное в свое время под потребности Дома Саудов и перенесенное на ливийскую почву.

Собственно, Каддафи пользовался их лояльностью до тех пор, пока не был получен соответствующий сигнал от саудовского правящего дома. Во время Арабской весны ливийские мадхалиты присоединились к выступлениям против него, запрыгнув в последний момент на подножку эшелона победителей. Хотя ранние фетвы Раби аль-Мадхали запрещали его последователям участвовать в «фитне», как этот богослов называл ливийскую революцию.

После победы революции мадхалиты, пользующиеся покровительством Саудовской Аравии, смогли укрепить свои позиции в Ливии. В этот же период сторонники Раби аль-Мадхали начали активно атаковать суфиев и ибадитов, последователей традиционных для Ливии направлений ислама. В частности, они были ответственныза разрушение памятного места и мечети Сиди-Абдуль-Салям аль-Асмар аль-Фитури в Злитене в августе 2012 года и в последующих нападениях на другие суфийские мечети и памятные места в Триполи, Бенгази и некоторых других городах.

Естественно, что по мере развития конфликта между Хафтаром и Всеобщим народным конгрессом, а затем и Правительством национального согласия, где, наряду с иными силами были умеренные представители политического ислама, ливийские мадхалиты встали на сторону военачальника, а их военизированные группировки вошли в состав его ЛНА. Это произошло после того, как в 2016 году Мадхали издал фетву, призывающую всех его ливийских последователей поддержать Хафтара в противостоянии с оппонентами.

Сам Халифа Хафтар обращался за рекомендациями к шейхам из Саудовской Аравии. Поэтому не будет преувеличением считать и «фельдмаршала» последователем мадхализма, который черпал «вдохновение» у проповедников этого и сходных учений, причем гораздо более жестких чем Раби аль-Мадхали. К числу духовных наставников «фельдмаршала» можно отнести, например, радикального богослова палестинского происхождения, проживающего в КСА, Усаму Атая аль-Отейби. Его наставления Хафтару стали достоянием общественности после того, как аудиозапись их разговора была опубликована в феврале 2018 года.

Отейби, в частности, «поручил» Хафтару координировать действия с зинтанскими последователями шейха Тарека Дармана, которых он назвал «братьями в Зинтане», и с другими аналогичными «боевыми группировками по всей Ливии». Богослов также наставлял «фельдмаршала», требуя от него, чтоб он «отказался от демократии» и «сосредоточился на поддержке чистого ислама, которому следуют наши братья», и напомнил ему, что целью его операции «Достоинство» является восстановление престижа страны, который, по словам Аль-Отейби, был подорван теми, кто, по его мнению, искажает религию в политических и корыстных целях. В свою очередь, Хафтар уверял Отейби, что он, как и ливийцы в прошлом, будет «сражаться только ради своей религии» и что Ливия является «мусульманская страной», которая «должна применять наши исламские учения во всем» и что в ней нет места для демократии. При этом Хафтар назвал турок-мусульман историческими противниками ливийцев, удачно спроецировав и противостояние Османского государства с последователями Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба в XVIII-XIX вв. на наши дни.

Хафтар также способствовал тому, что все ведущие должности в религиозных структурах, прежде всего в «Комитете по фетвам» Восточной Ливии, заняли последователи мадхалитского учения. От них, в частности, исходили такие вызвавшие резонанс фетвы, в которых издревле проживающие в Ливии берберы-ибадитыбыли названы «неверными без достоинства», а Рамадан был объявлен «месяцем джихада» (против ПНС).

Мадхалиты являются важной составляющей наиболее боеспособных регулярных частей ЛНА, таких как силы специального назначения «Ас-Сайка». Без их участия не обходится ни одна важная военная операция Хафтара. В «Ас-Сайка» входят, например фракции мадхалитов во главе с Ашрафом аль-Mайаром аль-Хаси и Нафати аль-Таджури. Эти силы обрели дурную славу из-за совершенных ими военных преступлений.

Например, военный преступник, ответственный за внесудебные казни нескольких десятков пленных противников ЛНА и заключенных активистов, которые он записывал на камеру, один из командиров сил «Ас-Сайка» Махмуд аль-Верфалли продолжает проходить службу в ЛНА, несмотря на выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на его арест.

Еще одна «элитная» мадхалитская бригада «Тарик бин Зияд», входящая в состав ЛНА, наряду с «Ас-Сайка», также представляет наиболее боеспособный компонент армии Хафтара и известна своими военными преступлениями. В ноябре 2017 года ее член Мухаммад аль-Факри был задержан структурами безопасности ЛНА в Бенгази в связи с совершенной им внесудебной казнью 36 человек в контролируемом ЛНА городе Аль-Абьяр. Возможно, это преступление осталось бы без внимания, если бы в числе убитых не оказался 71-летний суфийский шейх Муфтах аль-Бакуши аль-Верфалли.

Мадхалитская бригада «Субуль ас-Салям» под командованием Абдур-Рахмана Хашама аль-Килани также входит в состав сил Хафтара, контролирует оазис Куфра и обширный географический район от границ Судана и Чада на юге до КПП Тазербу на дороге Джалу-Куфра на севере. Таким образом, целая область на юге-востоке Ливии находится под властью мадхалитов, получивших мандат на управление регионом непосредственно от Хафтара, где они смогли установить собственные порядки.

Так, в конце 2017 года «Субул аль-Салам» в рамках своих акций по «искоренению ересей» в оазисе разрушиласуфийский центр «Аль-Тадж», похитив из него останки суфийского шейха Сайида Мухаммада аль-Махди аль-Сануси, который основал и возглавлял суфийское государство сануситов в Сахаре и Сахеле с 1859 вплоть до своей смерти в 1902 году.

604-я бригада (иногда также называется батальоном) мадхалитов из Сирта во время боев за этот город в 2016 году поддержала силы ПНС в борьбе с ИГИЛ (запрещен в РФ и Турции – прим. ред.). Но в ходе битвы за Триполи перешла на сторону Хафтара, сдав ему Сирт, где и получила неограниченную власть и начала внедрять свою догматику. Первым делом, что

сделали бойцы из 604-й бригады,

- разрушили пережившую господство ИГИЛ суфийскую завию Бин Исса. Эта акция была осуждена и со стороны ООН. К числу иных мадхалитских соединений Хафтара также относятся: батальоны «Али бин Аби Талиб», 210-й батальон специального назначения (бывший батальон «Таухид»), 302-й батальон специального назначения, «Морской батальон» специального назначения, 78-я бригада мадхалитов из Зинтана, 73-я бригада («Халид бин Валид»), бригада «Аль-Вади», которая ранее контролировала город Себрата, две бригады «Сил сдерживания» на востоке Ливии, еще несколько мадхалитских батальонов включены в состав 106-й бригады.

Несмотря на поражения Хафтара под Триполи, влияние мадхалитов в Ливии не ослабло. Следует учитывать, что Саудовская Аравия не стала «складывать яйца в одну корзину» и сохранила присутствие мадхалитских группировок и в составе сил ПНС.

Это, прежде всего, касается трипольской бригады «Сил сдерживания» во главе с Абдур-Рауфом Кара и бригады «Наваси», осуществляющей охрану правительственных объектов ПНС в столице Ливии. Кроме того, 78-я бригада из Зинтана по договоренности с командующим западной зоной сил ПНС Усамой аль-Джувейли вывела свои силы с базы «Аль-Ваттия», чем способствовала ее переходу под контроль правительственной армии, а взамен получила возможность сохранить свои позиции в Зинтане.

Однако в будущем эти подразделения на западе Ливии могут сыграть роль «троянского коня». Само по себе их присутствие в составе сил ПНС представляет угрозу, так как нет никаких гарантий, что на определенном этапе они не последуют по пути 604-й бригады, перейдя на сторону противников ПНС.