Ассоциация юристов Франции за соблюдение международного права (Jurdi) подала иск в административный суд Парижа, обвиняя государство в невыполнении обязательств по предотвращению геноцида в секторе Газа, ссылаясь на продолжающиеся поставки оружия Израилю, несмотря на гибель более 63 600 палестинцев, преимущественно мирных жителей.

Ранее письма Jurdi властям остались без ответа, что побудило ассоциацию обратиться в суд. Ассоциация требует, чтобы суд признал Францию виновной в бездействии и обязал ее принять меры против Израиля под угрозой ежедневного штрафа в €10 000 в день.

В иске, поданном в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предотвращении геноцида, подчеркивается, что Франция продолжает поставлять Израилю бомбы, гранаты, ракеты и боеприпасы на сумму свыше $8 млн, а также комплектующие для пулеметов и ракетных установок на $2 млн. Jurdi утверждает, что эти поставки, несмотря на «серьезный риск геноцида», нарушают международные обязательства Франции.

С начала войны в Газе в октябре 2023 года Франция критиковала масштабы израильской военной кампании, но не квалифицировала их как геноцид. Напряженность между Парижем и Тель-Авивом растет из-за планов Франции признать Палестину в сентябре 2025 года.