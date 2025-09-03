Ассоциация юристов Франции за соблюдение международного права (Jurdi) подала иск в административный суд Парижа, обвиняя государство в невыполнении обязательств по предотвращению геноцида в секторе Газа, ссылаясь на продолжающиеся поставки оружия Израилю, несмотря на гибель более 63 600 палестинцев, преимущественно мирных жителей.
Ранее письма Jurdi властям остались без ответа, что побудило ассоциацию обратиться в суд. Ассоциация требует, чтобы суд признал Францию виновной в бездействии и обязал ее принять меры против Израиля под угрозой ежедневного штрафа в €10 000 в день.
В иске, поданном в соответствии с Конвенцией ООН 1948 года о предотвращении геноцида, подчеркивается, что Франция продолжает поставлять Израилю бомбы, гранаты, ракеты и боеприпасы на сумму свыше $8 млн, а также комплектующие для пулеметов и ракетных установок на $2 млн. Jurdi утверждает, что эти поставки, несмотря на «серьезный риск геноцида», нарушают международные обязательства Франции.
С начала войны в Газе в октябре 2023 года Франция критиковала масштабы израильской военной кампании, но не квалифицировала их как геноцид. Напряженность между Парижем и Тель-Авивом растет из-за планов Франции признать Палестину в сентябре 2025 года.
Ранее ЮАР инициировала дело в Международном суде ООН в декабре 2023 года, обвиняя Израиль в геноциде, а в ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта за военные преступления. Агрессия Израиля разрушила инфраструктуру Газы, вызвала массовое перемещение и, по данным гуманитарных агентств, привела к риску голода для всего населения.
На этой неделе ведущая мировая ассоциация исследователей геноцида (IAGS) подавляющим большинством (86% из 500 членов) приняла резолюцию, признающую действия Израиля в палестинском секторе Газа геноцидом в соответствии со статьей II Конвенции ООН 1948 года. Резолюция осуждает систематические и широкомасштабные израильские преступления против человечности, включая атаки на детей, создание условий голода, лишение гуманитарной помощи, воды, топлива, сексуальное и репродуктивное насилие.
Конвенция ООН 1948 года, принятая после Холокоста, определяет геноцид как действия с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу и обязывает страны предотвращать такие преступления.