ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Путин и Си хотят достичь бессмертия
Лидеры России и Китая обсудили продление жизни до 150 лет
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и руководитель КНДР Ким Чен Ын / Reuters
3 сентября 2025 г.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита ШОС в Пекине обсудили перспективы продления человеческой жизни до 150 лет и даже достижения бессмертия, сообщает Bloomberg.

Разговор, в котором также участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын, состоялся перед военным парадом в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Си Цзиньпин, которому 72 года, отметил: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок». В ответ 73-летний Путин заявил, что развитие биотехнологий позволит постоянно пересаживать органы, делая людей моложе и потенциально бессмертными. Си добавил, что, согласно прогнозам, в этом столетии возможно дожить до 150 лет.

Беседа лидеров была случайно записана микрофонами и попала в мировые СМИ, включая Reuters, Bloomberg и Japan Times. Разговор длился менее минуты, пока лидеры шли во главе колонны из более чем 20 иностранных гостей. Переводчик передавал слова Путина и Си на китайский и корейский для Ким Чен Ына, которому 41 год.

