Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита ШОС в Пекине обсудили перспективы продления человеческой жизни до 150 лет и даже достижения бессмертия, сообщает Bloomberg.

Разговор, в котором также участвовал лидер КНДР Ким Чен Ын, состоялся перед военным парадом в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.