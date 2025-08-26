Соединенные Штаты готовы предоставить разведывательную поддержку в рамках потенциальных гарантий безопасности для Украины и участвовать в создании европейского противовоздушного щита. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских источников.
По их данным, в ходе обсуждений представители США заявили о готовности предоставить «стратегические средства».
Речь идет о разведке, наблюдении и рекогносцировке (ISR), средствах командования и управления, а также системах ПВО, которые должны поддержать любое развертывание европейских сил в Украине.
Источники уточняют, что в рамках послевоенных гарантий безопасности США могут задействовать собственные самолеты, логистику и наземные радары. Эти средства должны обеспечивать европейскую бесполетную зону и воздушный щит для Украины.
При этом в публикации отмечается, что предложение Вашингтона пока может быть отменено. Его реализация зависит от готовности европейских стран направить в Украину «десятки тысяч» военных.
По информации FT, в Европе обсуждают план отправки британских и французских войск в рамках будущего мирного соглашения. Около десяти государств выразили готовность присоединиться к такому развертыванию.
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности продолжается и является «очень сложной».