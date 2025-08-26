Соединенные Штаты готовы предоставить разведывательную поддержку в рамках потенциальных гарантий безопасности для Украины и участвовать в создании европейского противовоздушного щита. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских источников.

По их данным, в ходе обсуждений представители США заявили о готовности предоставить «стратегические средства».

Речь идет о разведке, наблюдении и рекогносцировке (ISR), средствах командования и управления, а также системах ПВО, которые должны поддержать любое развертывание европейских сил в Украине.

Источники уточняют, что в рамках послевоенных гарантий безопасности США могут задействовать собственные самолеты, логистику и наземные радары. Эти средства должны обеспечивать европейскую бесполетную зону и воздушный щит для Украины.