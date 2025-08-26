ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Вашингтон решился?
США выразили готовность предоставить разведывательные средства и поддержку европейскому «воздушному щиту» для Украины
Вашингтон решился?
США могут предоставить самолеты, радары и логистику для европейских сил в Украине / Reuters
26 августа 2025 г.

Соединенные Штаты готовы предоставить разведывательную поддержку в рамках потенциальных гарантий безопасности для Украины и участвовать в создании европейского противовоздушного щита. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских источников. 

По их данным, в ходе обсуждений представители США заявили о готовности предоставить «стратегические средства».  

Речь идет о разведке, наблюдении и рекогносцировке (ISR), средствах командования и управления, а также системах ПВО, которые должны поддержать любое развертывание европейских сил в Украине. 

Источники уточняют, что в рамках послевоенных гарантий безопасности США могут задействовать собственные самолеты, логистику и наземные радары. Эти средства должны обеспечивать европейскую бесполетную зону и воздушный щит для Украины. 

Читайте также

При этом в публикации отмечается, что предложение Вашингтона пока может быть отменено. Его реализация зависит от готовности европейских стран направить в Украину «десятки тысяч» военных. 

По информации FT, в Европе обсуждают план отправки британских и французских войск в рамках будущего мирного соглашения. Около десяти государств выразили готовность присоединиться к такому развертыванию. 

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности продолжается и является «очень сложной». 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us