Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем национального траура по умершим из-за пандемии коронавируса, передает «РБК».

«К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому мною принято решение объявить 13 июля днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», - сказал казахстанский лидерв телеобращении к гражданам страны.

По его словам, в Казахстане началась вторая волна распространения инфекции и ответственны за это чиновники. «К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов [глав региональных органов власти] мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией», - отметил Токаев.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19 власти Казахстана приняли решение о повторном введении карантина с 5 июля на две недели.

Согласно правилам, вводится запрет на массовые мероприятия, включая семейные и памятные. Прогулки по улицам, паркам и скверам будут разрешены в составе не более трех человек, при этом люди старше 65 лет должны оставаться дома. На индивидуальные тренировки на открытом воздухе запрет не распространяется.

Будут закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и фитнес-центры, бассейны и аквапарки, крытые рынки, пляжи, музеи и выставки, развлекательные центры, детские сады, кинотеатры, детские оздоровительные лагеря, религиозные объекты и т. д. Также, как сообщают официальные источники, около 80% сотрудников государственных организаций, национальных компаний и других офисов будут работать в удаленном режиме. Медицинские учреждения продолжат принимать пациентов по записи.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Казахстане насчитывается свыше 51 тысячи выявленных случаев коронавируса. От инфекции умерли 264 человека. В числе заразившихся оказался первый президент страны и национальный лидер Нурсултан Назарбаев. 7 июля его пресс-служба сообщила, что он выздоровел, но остается на самоизоляции.