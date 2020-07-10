В 1991 году в Югославии началась кровопролитная гражданская война, в ходе которой противоборствующие стороны совершили многочисленные военные преступления. Самым чудовищным была резня боснийских мусульман сербскими боевиками, которая произошла в городе Сребреница. В июле с. г. отмечается 25-летие жуткой трагедии.

Международный суд ООН официально признал события 1995 года актом геноцида мусульманского населения Боснии, а Европарламент провозгласил 11 июля Днем памяти резни в Сребренице. Несмотря на это, отрицание геноцида становится частью государственной политики Сербии и Республики Сербской (территориальное образование в составе Боснии и Герцеговины).

Попробуем разобраться, как произошедшая четверть века назад трагедия стала разменной монетой в политических играх сербских политиков.Индустрия смертиВ 1995 году, когда Босния была охвачена войной, Сребреница и ее окрестности представляли собой небольшой островок безопасности. Там скопилось довольно большое число беженцев. По этой причине сам город и территория вокруг него были объявлены ООН «безопасной зоной», которую должны были охранять миротворцы.

11 июля 1995 года боевики армии боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича при полном бездействии, а местами даже содействии со стороны т. н. миротворцев из Нидерландов, заняли город. Получив полный контроль над «зоной безопасности» боевики Младича начали методичное уничтожение беженцев, преимущественно мужчин и юношей.

Как правило, мужчин свозили в пустые здания, где держали какое-то время, проводя допросы и избиения, а затем увозили в изолированные и удаленные места, где их выстраивали в очереди и расстреливали. Затем привозились новые группы. Так продолжалось в течение нескольких дней.

Зачастую сербы записывали экзекуции и издевательства над пленниками на видео, а также описывали все это в личных воспоминаниях. Поэтому сохранились многочисленные свидетельства их зверств, что впоследствии позволило реконструировать не только масштабы, но и саму технологию геноцида. Например, эксперты, которые работали на Международный трибунал в Гааге, среди прочего установили, что сербские боевики использовали бульдозеры, чтобы скрывать тела убитых в братских могилах.

Впоследствии это сильно затруднило идентификацию жертв, поэтому расследование геноцида длилось довольно долго. Всего, по данным специально созданной комиссии ООН, боевики Младича убили свыше 8 000 тысяч человек, что признано самым страшным и масштабным преступлением против человечности, совершенным на территории Европы после окончания Второй мировой войны.

Большая ложьВ 2004 году после почти десятилетия отрицания массовых убийств и репрессий, совершенных в Боснии, Республика Сербская создала специальную Следственную комиссию по расследованию военных преступлений в Сребренице. По результатам ее деятельности вышел доклад, в котором признавалось, что силы боснийских сербов совершили многочисленные военные преступления против боснийских мусульман.

Казалось, что боснийские сербы наконец-то признают свои преступления и у Боснии есть шанс, не повторяя прежних ошибок, перевернуть эту страшную страницу истории. Однако в 2018 году лидер боснийских сербов Милорад Додик инициировал аннулирование результатов доклада этой комиссии и настоял на проведении нового расследования. Для альтернативного расследования событий в Сребренице Додик распорядился создать не одну, а целых две комиссии. Одну комиссию для Сребреницы, а другую - для Сараево, где также были многочисленные жертвы в ходе войны. Название для них было выбрано весьма красноречивое - Независимые международные комиссии по расследованию страданий сербов. То есть, как вы понимаете, страдания боснийских мусульман и хорватов-католиков не входят в сферу действия данного органа и остаются за кадром.

По мнению Додика, доклад первой Следственной комиссии, созданной в 2004 году, был сфальсифицирован. В нем, как уверяет Додик, содержатся ложные данные, а обвинения сербов в геноциде - это не что иное, как реализация долгосрочной западной стратегии с целью «опорочить и демонизировать сербский народ».

Поэтому, чтобы восстановить «историческую справедливость», в 2019 году в городе Баня-Лука была организована конференция под названием «Сребреница: реальность и манипуляции». Она заявлялась как международная, несмотря на тот факт, что среди ее участников были в основном боснийские сербы, гости из России и нескольких западных стран с малоизвестными в научной среде именами.

По итогам конференции начали появляться публикации, которые не только оспаривают общепризнанные факты, но и демонстрируют претензии боснийских сербов к боснийским мусульманам. В числе оспариваемых фактов не только геноцид в Сребренице, но и вообще все преступления боснийских сербов против боснийских мусульман и хорватов-католиков.«Никакого геноцида не было - мусульмане сами себя убили …»Это, наверное, самый главный и самый циничный аргумент сербских ревизионистов, согласно которому никого геноцида на самом деле не было. А что же тогда было, - спросит любой, кто хоть как-то знаком с этой трагедией? Откуда взялись все эти жертвы? Сербские ревизионисты отвечают очень просто: убитые боснийские мусульмане стали жертвами своих собственных единоверцев, которые уничтожили их для того, чтобы подставить сербское население республики и вызвать сочувствие Запада.

Звучит гротескно и абсурдно, вместе с тем, такая риторика не нова для сербских пропагандистов. Так, например, еще в мае 1992 года, когда сербские боевики обстреляли главную улицу в Сараево, убив около 30 мирных жителей, сербские СМИ сообщили, что правительство Боснии, «само убило своих граждан для того, чтобы подставить сербов».

Через два года, в феврале 1994 года, армия боснийских сербов очередной раз обстреляла Сараево, на этот раз жертвами стали уже 68 человек, а более 140 мирных жителей получили ранения. Одновременно с этим сербское телевидение и боснийский сербский телевизионный канал транслировали дебаты, в ходе которых лидер боснийских сербов Радован Караджич и другие участники этой программы утверждали, что кадры инцидента были сфабрикованы. Более того, участники программы убеждали своих зрителей в том, что боснийцы использовали трупы людей, которые умерли ранее, а также манекены и даже пластиковых кукол.

Таким образом, практически любой обстрел со стороны сербов, а Сараево довольно долгое время был в окружении сербских боевиков, сопровождался заявлениями о том, что это сами боснийские мусульмане атаковали свой город, а сербские части стреляют только по военным объектам, не трогая гражданские. Сейчас в Интернете есть практически все, и каждый имеет возможность сам найти массу свидетельств того, как сербы обстреливали Сараево. Например, в YouTube можно очень легко обнаружить видео, на котором известный российский писатель Эдуард Лимонов после разговора с лидером боснийских сербов Караджичем стреляет по Сараево из крупнокалиберного пулемета.

Героизация военных преступниковОдним из способов отрицания геноцида стала широкомасштабная героизация военных преступников из числа боснийских сербов, многие из которых уже осуждены за преступления против человечности. Самыми известными фигурами такого рода являются «архитектор» геноцида в Сребренице генерал Ратко Младич и лидер боснийских сербов Радован Караджич. Если в мусульмано-хорватской части Боснии имена Младича и Караджича сродни ругательству, то в сербской части Боснии им воздвигают памятники и мемориалы.

Не забывают сербы и о своих исторических «героях». Так, например, в 2015 году в Белграде был поставлен памятник убийце австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда сербскому националисту Гавриле Принципу, из-за которого началась беспрецедентная в истории война (Первая мировая), жертвами которой стали десятки миллионов человек. Этот монумент был своеобразным даром Сербии от Республики Сербской, президент которой Милорад Додик также присутствовал на церемонии открытия монумента. Там он заявил, что статуя Гавриле Принципу символизирует «сегодняшнюю борьбу за свободу сербов на Балканах». Стоит отметить, что годом ранее, памятник Гавриле Принципу появился в сербской части Сараево.«Нас и руса 300 милиона»Сербские националисты уже довольно давно осознали, что наиболее эффективный и испытанный способ реализации своих проектов — это апеллирование к «нерушимой русско-сербской дружбе». В любой непонятной ситуации лучше повторять лозунг: «Нас и русских 300 миллионов», и на это обязательно откликнутся.

Несмотря на то, что средний россиянин вряд ли способен без использования Интернета назвать хотя бы одного сербского писателя или поэта, весьма широко распространено представление о взаимной дружбе сербов и русских. Не думаю, что имеет смысл подробно останавливаться на вопросе о том, существует ли эта дружба в реальности. Вместе с тем, хорошо известно, что многие россияне участвовали в боснийской войне на стороне сербов. Пример Лимонова далеко не единственный. Кроме того, семья одного из главных виновников войны в Югославии Слободана Милошевича нашла свое убежище в Москве. И сейчас на самом высоком уровне Россия оказывает поддержку сербским ревизионистам и способствует нагнетанию ситуации в связи с отрицанием геноцида боснийских мусульман. При этом интересно, что Додик, который, по собственному признанию, является самым главным и верным союзником Кремля на Балканах долгое время считался прозападным кандидатом, которого в западных СМИ называли не иначе как «глоток свежего воздуха» для Боснии. Это сейчас он признает аннексию Крыма и регулярно убеждает Владимира Путина в своей поддержке, однако на заре своей политической карьеры Додик позиционировал себя в качестве демократического и прозападного кандидата, критикуя тех, кому он сейчас возводит памятники. «Сербская дружба» с Россией помогает сербским ревизионистам решить множество проблем. Во-первых, Москва прикрывает сербских ревизионистов в ООН, не позволяя признать геноцид мусульман Боснии. Например, в 2015 году Россия заблокировала решение Совета Безопасности ООН о признании резни в Сребренице геноцидом.

После заседания Совета Безопасности постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин объяснил причину, по которой Россия заблокировала данное решение. По его словам, принятие ее обострило бы ситуацию на Балканах.

После этого решения многие боснийские мусульмане, наблюдавшие за процессом обсуждения этого решения, вопрошали, есть ли у российского представителя в ООН Чуркина сердце? По-видимому, сердце у Чуркина все же было, так как буквально через два года он умер в одной из клиник США, как сообщалось из-за сердечного приступа.

Во-вторых, Россия оказывает академическую и информационную поддержку боснийским сербам. Как уже упоминалось, на конференцию, инициированную руководством боснийских сербов из РФ приехали несколько академиков, которые способствуют закреплению ревизионистской позиции сербов в русскоязычном пространстве.

Почему узники концлагерей худые?В июле 1992 года несколько журналистов с мировым именем подробно описали сербские концентрационные лагеря на северо-западе Боснии. В них содержались так называемые «лица несербской национальности», то есть босняки и хорваты. По словам бывших узников этих центров, надзиратели регулярно избивали заключенных, стремясь подавить их волю, женщины подвергались сексуальному насилию, а рацион питания был таков, что люди были истощены и выглядели как узники немецких концентрационных лагерей во время Второй мировой войны.

Трудно назвать точную цифру людей, прошедших эти страшные мучения. Так, например, только в концлагере Омарска, который находился на севере Боснии, содержалось 6 000 человек, примерно 10% из которых были убиты.

Все эти материалы были немедленно и весьма жестко отвергнуты сербскими ревизионистами и пропагандистами. Интересно, что даже Сербская православная церковь провела пресс-конференцию, в которой раскритиковала материалы о сербских концлагерях, настаивая на фальсификациях и предвзятости в отношении к сербам. Тогдашний лидер боснийских сербов Радован Караджич подверг сомнению достоверность этих фотографий заявив, что он и сам был худым, когда ему было столько же лет, сколько и мужчинам на этих фото.

По стопам Милошевича

Несмотря на абсурдность отрицания геноцида боснийских мусульман, ревизионистская риторика сербов распространилась уже далеко за пределы бывшей Югославии, проникая в журналистские и даже научные круги других стран. Находя благодатную почву среди разного рода исламофобов, эпатажных западных журналистов и сторонников теории заговора, сербский ревизионизм - не маргинальное явление, как это было еще несколько лет назад, а набирающий популярность тренд. Безусловно, во многом это связано с ориентацией сербских националистов и реваншистов на Россию, которая после мюнхенской речи Путина готова поддерживать любые силы ради переформатирования мирового порядка в свою пользу.

Вместе с тем, важно отметить, что отрицание геноцида — это, прежде всего, сознательный выбор сербского руководства. Точно так же, как и Слободан Милошевич, который в конце 80-х годов взял курс на военное решение внутренних проблем Югославии, лидеры боснийских сербов уже в наше время делают все возможное, чтобы расколоть Боснию и не допустить примирения и восстановления справедливости.