Трудовые мигранты в России пострадали больше остальных во время эпидемии COVID-19. Около 40% иностранных граждан потеряли работу в стране, при том что в аналогичном положении оказались только 23% россиян, сообщается в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) «Положение иностранных трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса», приведенном на сайте Vesti.Ru

С учетом сотрудников, которых отправили в неоплачиваемый отпуск, доля потерявших доход мигрантов достигает 75% против 48% россиян.

Наибольшая доля потерявших работу мигрантов пришлась на Москву. Во время карантина в столице действовали самые строгие ограничения: стройки были приостановлены так же, как и деятельность в других сферах экономики. В столице вырос спрос на курьерские услуги, но и здесь не все мигранты нашли работу.

В Москве потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов и 43% горожан. Доход не изменился или вырос только у 19% приезжих из бывших республик СССР.

В целом около 51% мигрантов в России и 54% мигрантов в Москве заявили о полной потере всех источников дохода. При этом только 27% граждан России и 30% в Москве сообщили о полной потере заработка.

Около 31% из тех мигрантов, у кого доход сильно сократился или потерян, имеют близких, у которых заработок остался прежним. У граждан России этот показатель чуть выше – 38%. При этом только 23% мигрантов могут ожидать поддержку близких, в то время как доля россиян, которые могут положиться на родственника из семьи, не потерявшего доход, составляет 45%.