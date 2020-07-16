Российские власти во время пандемии коронавируса организовали масштабную слежку за гражданами, которая во многих случаях велась с нарушениями законодательства в области персональных данных, сообщает «Медуза» со ссылкой на доклад международной правозащитной группы «Агора».

Как утверждают правозащитники, «введение карантина послужило катализатором развития всех видов слежения, однако, прежде всего - цифровых технологий».

Среди методов привлечения и проверки сведений о частной жизни граждан отмечается - централизованный сбор информации о лицах, прибывающих в страну, регион или населенный пункт; система цифровых или аналоговых пропусков; видеонаблюдение, в том числе с функцией распознавания лиц; отслеживание местонахождения граждан по геолокационным данным, передаваемым мобильными устройствами и следящими приложениями, и т. д.

Сбор информации непосредственно от граждан, а также централизованная обработка геолокационных данных - единственные мероприятия, которые проводили в масштабах всей страны. В остальном у региональных властей была возможность выбора стратегии и методов слежки.

Согласно общей статистике, приведенной в отчете, 61 российский регион (71,8%) использовал различные технологии контроля во время карантина. В четверку лидеров среди субъектов РФ, власти которых следили за жителями больше остальных, вошли Москва и Московская область, Башкортостан и Приморский край.

В 15 регионах власти испробовали пять способов ограничения прав граждан на свободу перемещений и тайну частной жизни. В 24 регионах были введены цифровые пропуска, в 16 – аналоговые в виде справок. В 12 регионах для выявления нарушителей карантина использовалась система распознавания лиц.

В докладе «Пандемия слежки» отмечается, что в большинстве регионов России полномочия, позволяющие вмешиваться в частную жизнь граждан, были предоставлены довольно широкому кругу лиц - «от медицинских работников и спасателей до таксистов, народных дружинников и членов казачьих обществ» при том, что в соответствии с законодательством этим могут заниматься только сотрудники полиции или Росгвардии.

«Советский менталитет российских начальников (даже тех, которые советской власти не застали) заставляет их думать, что любую проблему можно решить с помощью контроля. А с другой стороны, контроль - это тоже бизнес. И все гаджеты, камеры, дата-центры, электронные браслеты, дроны, программное обеспечение и другие элементы открытого в России фестиваля слежки должны работать», - подчеркнул автор доклада, юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

Кроме того, правозащитники выражают обеспокоенность тем, что в будущем подобная ситуация может повториться, поскольку у властей уже имеется опыт и ресурсы, которые позволят им в любой момент развернуть наблюдение за гражданами в той же форме, в какой это практиковалось на протяжении всего карантина.