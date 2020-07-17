Хэштег #зверявтюрьму за сутки вышел в топ твитера. Так пользователи выступили против приговора жителю Бугульмы, признанного невиновным в насилии над дочерью. Жена полностью оправдывает мужа. Сам он говорит, что просто менял малышке подгузник.

Бугульма находится в 300 километрах от Казани, население - около 80 тысяч человек. Живет в основном за счет нефтедобывающей отрасли.

Бугульма похожа на десятки подобных городов России: характерная малоэтажная застройка, несколько крупных гипермаркетов, Макдональдс и дворец спорта в центре города.

Здесь 27 октября 2019 года врачи скорой помощи, приехавшие по вызову в один из частных домов, обнаружили полуторагодовалую девочку с кровотечением. На лицо были признаки насилия.

— В тот день я оставался с детьми один, так как жена была на работе. Я менял памперс ребенку, она проснулась, обкакалась. Я даже сам не понял, как это произошло, что я ее поцарапал, травмировал, — рассказывает отец девочки Сергей Кукушкин.

Его дочь зовут Алина. Сейчас ей два года. Она — первый ребенок Сергея. У матери Алины — Анны Милковой есть еще двое детей от первого брака: 12-летний Матвей и 6-летняя Василиса. Они живут вместе с мамой, ее мужем и сводной сестренкой. В момент происшествия старшие дети находились дома.

— Было около 11 часов ночи. Я была на работе в магазине. Мне позвонил мой муж, объяснил ситуацию. Я быстро приехала на такси. Когда я вошла домой, Алина уже ползала, играла со старшими детьми, — вспоминает мама девочки Анна Милкова.

Она говорит, что ее муж поцарапал Алину кольцом в районе влагалища, когда менял ей подгузник. «У него кольцо серебряное треснуло пополам и постоянно спускалось с пальца, висело. Получается, треснутая часть зацепилась и нечаянно корябнула дочь», — объясняет Анна.

Приехавшие на вызов врачи скорой помощи увезли девочку с ее мамой и отцом в бугульминскую больницу. Там врачи рекомендовали ехать в детскую гинекологию в соседний Лениногорск. Анна попросила Сергея вернуться домой к старшим детям, а сама повезла Алину на скорой. В Лениногорске около больницы ее с дочерью уже ждали полицейские. Врачи скорой помощи сообщили им о возможном насилии над ребенком.

— Дочь осмотрели. Полиция все документы сфотографировала. Врач не увидела причин для госпитализации, и нас отправили домой, — говорит мама девочки. К этому моменту Сергея уже задержали. Когда мама с Алиной вернулись из больницы, по словам самой Анны, около дома уже находились сотрудники Следственного комитета и полиции. Они начали обыск и изъятие вещей, которыми могли изнасиловать ребенка.

Сергея заподозрили в действиях сексуального характера в отношении дочери и уже на следующий день поместили под домашний арест в квартиру отца. Ему запретили видеться с женой и детьми. Но, как признается сама Анна, этот запрет не соблюдался.

Она живет с Сергеем последние три года. За это время старшие стали называть его папой. По словам Анны, у детей началась истерика, когда они узнали, что теперь им предстоит жить отдельно от Сергея.

— Они до такой степени его любят, что даже я иногда ревную. Они как-то к нему ближе и относятся по-другому. Даже сын, если идет за советом, вроде как не его родной папа, но он всегда идет к нему, не ко мне. Дочка только с помощью папы и читает, и пишет, — объясняет Анна, почему она решила нарушить судебный запрет и организовывать тайные встречи с Сергеем.

Сам мужчина говорит, что на первом допросе рассказывал следователям версию о случайной травме. После, по его словам, один из сотрудников по имени Радик (его фамилию Сергей не помнит) убедил его изменить показания.

— Он меня выслушал и начал предлагать свою версию: «Лучше тебе сказать, что ты был пьяный, был зол, психанул при вытирании ребенка, засунул ей два пальца во влагалище и тем самым нанес вред своему ребенку. Это будет лучше, тебе меньший срок дадут или вообще его не будет». Не знаю, почему, но я ему поверил и начал говорить так, — вспоминает Сергей и уточняет, что о первоначальной версии он заявил уже в суде.

В материалах дела о возможном насилии есть и заявление самой Анны на Сергея. В нем она обвиняет мужа. Анна поясняет, что написала это заявление 26 марта с. г. по рекомендации некого сотрудника местного Следкома. По словам женщины, он приехал к ней на работу и начал запугивать 20-летним сроком для Сергея.

— Он сказал: «Вы пишите заявление о легкой травме ребенку, и суд переквалифицируется на эту статью». Он в красках мне описал, что с моим мужем будут делать в тюрьме. У меня истерика, и я написала. Я считаю это давлением, — говорит Анна.

Следствие по делу ее мужа шло несколько месяцев. Через полгода после случившегося, в апреле 2020-го, Бугульминский городской суд вынес решение. Сергея Кукушкина оправдали. Суд не увидел в его действиях умысла на насилие. Родители пострадавшей девочки заверяют: во время суда все проведенные экспертизы вину Сергея не доказали.

«При расследовании была проведена судебно-медицинская экспертиза, в суде допрошен эксперт, который подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый», — говорил прокурор по делу Николай Вдовин в комментарии изданию «Вечерняя Казань».

В июне история просочилась в СМИ и взбудоражила пользователей сети. За сутки два хэштега — #казаньпосадилапедофила и #зверявтюрьму — вышли в топ российского твиттера. Разобраться в деле и изменить решение суда призывали российские звезды, блогеры, активисты и журналисты. В сети появилась петиция с требованием посадить отца девочки. Она набрала более 20 тысяч подписей.

В соцсетях Сергею и Анне начали приходить гневные письма и угрозы, но лично, по их словам, никто не высказывал им своей неприязни. Соседи, с которыми нам также удалось побеседовать, говорят, что их семья спокойная и порядочная. «Все дети у них чистые, ухоженные. Муж не пьет, не курит, не гуляет», — комментирует одна из соседок.

«По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно», — заявила, со своей стороны, татарстанская прокуратура.

В итоге 3 июля Верховный суд Татарстана, рассматривая апелляцию прокуратуры, отменил приговор Сергею Кукушкину. Дело вернули в Бугульминский суд на новое рассмотрение. Дата нового заседания пока не назначена.