Австралия резко ответила на оскорбления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обострив дипломатический конфликт из-за войны в Газе.
Министр внутренних дел Тони Берк 20 августа заявил в эфире национального радио, что Нетаньяху «путает силу с жестокостью».
«Сила не измеряется тем, сколько людей ты можешь взорвать или сколько детей оставить голодными», — сказал Берк.
Его комментарии прозвучали после того, как Нетаньяху назвал главу австралийского правительства Энтони Албаниза «слабым политиком, который предал Израиль и отказался от евреев Австралии».
Берк подчеркнул, что Албаниз действует открыто и честно в соответствии с волей жителей Австралии.
«Когда мы принимаем решение, которое не нравится Израилю, премьер сразу звонит Нетаньяху, объясняет позицию, выслушивает возражения, а затем публично объявляет и делает то, что считает нужным», — подчеркнул глава МВД.
Отношения двух стран, долгие годы считавшихся союзниками, стремительно ухудшились за последние полгода. Переломным моментом стало решение Канберры признать палестинское государство. Израиль воспринял этот шаг как прямой вызов.
Ситуация обострилась еще больше, когда Австралия аннулировала визу Симхе Ротману, депутату ультраправой религиозной партии, входящей в коалицию Нетаньяху. Канберра заявила, что его турне по Австралии было попыткой «посеять раскол». В ответ глава МИД Израиля Гидеон Саар отозвал визы у австралийских дипломатов, работающих при Палестинской администрации.
Этот дипломатический обмен ударами стал частью более широкого давления на Израиль. Все больше западных стран осуждают действия израильской армии, которая продолжает масштабное наступление на сектор Газа. По данным местного Минздрава, с октября 2023 года погибли более 62 тыс. палестинцев, большинство из них — мирные жители.
На фоне растущей международной изоляции Нетаньяху усиливает нападки на западных лидеров, решившихся признать Палестину. Но в Канберре подчеркивают: давление Израиля не изменит позиции правительства.