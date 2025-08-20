Австралия резко ответила на оскорбления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обострив дипломатический конфликт из-за войны в Газе.

Министр внутренних дел Тони Берк 20 августа заявил в эфире национального радио, что Нетаньяху «‎‎путает силу с жестокостью».



«Сила не измеряется тем, сколько людей ты можешь взорвать или сколько детей оставить голодными», — сказал Берк.

Его комментарии прозвучали после того, как Нетаньяху назвал главу австралийского правительства Энтони Албаниза «слабым политиком, который предал Израиль и отказался от евреев Австралии».

Берк подчеркнул, что Албаниз действует открыто и честно в соответствии с волей жителей Австралии.

«Когда мы принимаем решение, которое не нравится Израилю, премьер сразу звонит Нетаньяху, объясняет позицию, выслушивает возражения, а затем публично объявляет и делает то, что считает нужным», — подчеркнул глава МВД.