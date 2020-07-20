В матче 33-го тура Суперлиги Турции «Истанбул Башакшехир» завоевал титул чемпиона, обыграв «Кайсериспор» со счетом 1:0, сообщает агентство Anadolu.

Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Победоносный гол был забит в первом тайме на 19-й минуте. Автором забитого мяча стал Махмут Текдемир.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в Twitter поздравил футбольную команду с победой в чемпионате.

За тур до окончания турецкой Суперлиги в активе «Башакшехира» имеется 69 очков, «Трабзонспор» набрал 62 балла. Третью строку занимает «Сивасспор» с 60 очками, далее следует набравший 59 очков «Бешикташ» (Стамбул).

Это первая в истории «Башакшекира» победа в чемпионате страны. Лидером по этому показателю является другой стамбульский клуб - «Галатасарай».