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Госдума признала криптовалюту платежным средством, но запретила платить ею
Покупать криптовалюту на бирже можно, но только если декларировать ее как имущество в российских налоговых органах
Госдума признала криптовалюту платежным средством, но запретила платить ею
Фото: Reuters / Others
23 июля 2020 г.

Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении законопроект о цифровых финансовых активах и цифровых валютах, который признает криптовалюту платежным средством, средством сбережений и инвестиций, сообщает Meduza.

Согласно новому закону, оплачивать криптовалютой товары и услуги на территории РФ будет запрещено. При этом покупать ее на бирже можно, но только если декларировать криптовалюту как имущество в российских налоговых органах.

Выпуск и оборот криптовалют не будут регулироваться, хотя изначально депутаты предлагали запретить майнинг и рекламу любых цифровых валют на территории России. В Минэкономразвития РФ не одобрили эту инициативу, поэтому законопроект пришлось корректировать.

Закон о цифровой валюте обсуждался в Госдуме в первом чтении еще в 2018 году. Тогда он вызвал споры между регулятором и рынком, в результате чего дискуссия была приостановлена. Второе чтение документ прошел лишь в минувший понедельник, 21 июля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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