Путешествуя по Ставропольскому краю можно неожиданно наткнутся на казаков, встречающих своих гостей рахат-лукумом и подающих чай в армудах. Такое сочетание может сбить с толку путешественника, пока он не узнает их интересную и очень необычную историю. Казаки-некрасовцы получили свое название от имени атамана Игната Некрасова, казачьего предводителя, который в самом начале XVIII века, наряду с атаманом донских казаков Кондратием Булавиным, поднял восстание на Дону против братьев Долгоруковых, посланных Петром I для возврата беглых крепостных крестьян. Конфликт имел религиозную окраску. Старообрядцы боролись с последователями никоновской реформы «за истинную христианскую веру». Именно об этом свидетельствуют обращения Булавина, в которых он призывал «не молчать и не спущать ради того, что они вводят всех в еллинскую веру и от истинной веры христианской отвратили своими знаменьми и чудесы прелестными». После смерти Кондратия Булавина и подавления царскими войсками восстания донских казаков Игнат Некрасов со своими людьми решает переселиться в пределы Османской империи, на Кубань – в «ногайскую сторону». Ростовский историк Дмитрий Сень, достаточно подробно изучивший судьбу некрасовцев, разбирая различные свидетельства о количестве ушедших в 1709 году с атаманом на левобережье Кубани, сделал вывод, что общее число переселенцев можно оценить в 1200–1500 человек, «включая жен и детей». Привлекая документы той поры, он определяет и место проживания игнатовцев – «за Кубанью близ Черкес в юрте Аллавата-мурзы» под которым имеется в виду ногайский князь Аллакуват-Семиз (Толстый), принадлежавшей к Ураковской ветви Казыева улуса Малой Ногайской орды. Его юрт находился в междуречье Лабы и Кубани. В 1711 году после заключения между Россией, Крымским ханством и Османским государством Прутского мира правовой статус некрасовцев был урегулирован. Они переселились из Закубанья на территорию Тамани, где основали несколько городков, фигурирующих в источниках под славянскими названиями – Некрасовский, Блудиловский, Чирянский – и под тюркскими – Хан-Тюбе, Кара-Игнат, Себеней. Во время кубанского периода формируются культурно-бытовые традиции некрасовцев, которые окончательно оформились в уникальном своде социокультурных нормативов «Завет Игната», устном кодексе казаков-некрасовцев, составленном лично Игнатом Некрасовым из более чем 170 наставлений. Основным положением завета считался пункт: «Царю не покоряться, до царя в Расею не возвращаться». Это и определит судьбу большей части некрасовцев на будущие несколько столетий.

Надо отметить, что казаки-некрасовцы были верными подданными крымских ханов и османских султанов. А те отплачивали им заботой об их статусе и нуждах. Так, хан Девлет-Гирей II признал особое положение своих новых жителей, определил территорию их расселения, сохранил военные регалии казацкой старшины, наделил некрасовцев военной автономией. Сотня казаков находилась в постоянной личной охране персоны ханов и их бунчука. А Хаким-Гирей поселил часть некрасовцев в 1758 г. по их просьбе в Крыму, в Балаклавской бухте у «Рыбного озера». В 50-е гг. ХVІІІ в. с просьбой рукоположить им епископа некрасовцы обращаются к османскому султану, коим был Мустафа III. Он дал распоряжение крымскому архиепископу Гедеону рукоположить в епископы выбранного казаками инока Феодосия. Таким образом, султан позаботился о том, чтобы у некрасовцев появился старообрядческий епископ Кубанский и Терский. Однако из-за внутренних противоречий тот покинул Кубань и переселился на Придунайские земли, где уже на тот момент жила другая часть ушедших с Кубани некрасовцев. Переселение это произошло по причине того, что в ходе продолжавшихся русско-турецких войн границы Российской империи все более приближались к Кубани. Первая массовая миграция некрасовцев на Дунай случилась еще в 40–50-е годы — после смерти атамана Игнатия и продолжалось вплоть до 80-х годов ХVІІІ века. Это место было выбрано казаками неслучайно. Дело в том, что тот регион, называемый Добруджа, был хорошо известен некрасовцам. Еще в 20-е гг. ХVІІІ в. они отправляли сюда экспедиции для рыбной ловли. Этим же ремеслом они начали заниматься тут и после переселения. К началу русско-турецкой войны 1768–1774 гг. низовь Дуная стало достаточно многочисленным. Был основан ряд стационарных поселений, а административным центром региона становится село Сарыкёй. В разные периоды после поселения некрасовцев на османской земле русское правительство пыталось вернуть их в пределы Российской империи. Попытки предпринимались в 1761, 1775, 1810-х, 1828, 1910-х годах. В основном они были безрезультатными, но следует упомянуть, что все же небольшие части некрасовцев возвращались в пределы российских границ того времени. С другой стороны, и османские власти были заинтересованы в том, чтобы не терять некрасовцев, и по мере изменения границ предоставляли казакам новые земли для поселений. Сначала на Дунае, а затем из-за конфликтов с появившимся там запорожцами и в Анатолии. Некрасовцы начинают приезжать в Анатолию с 1814 года, основывая там поселение на озере Маньяс (Kuş Gölü). Так появилось Казаклар (Казаки) или Эски Казак (Старый Казак), сегодня именуемое Коджагёль. Там они занимаются рыбной ловлей, строят две церкви - Успенскую и Троицкую. Конечно, жизнь не была легкой, поселенцы перенесли и тропическую лихорадку, и тяготы войн и мятежей, проходивших в Анатолии. Но все же они нашли свой уголок, в котором прожили почти 150 лет. Как рассказывают и казаки-некрасовцы, и турки, отношения между ними были хорошими. Они ходили друг к другу в гости, торговали. С установлением Турецкой республики и введением сначала 3-летнего, а затем 5-летнего обязательного образования дети казаков начали посещать турецкую школу. Несмотря на практическое отсутствие браков между казаками и турками, как это завещал Игнат Некрасов, культурный обмен все же происходил. Это видно и по песням казаков, в которых встречаются турецкие заимствования. В 1956 году некрасовцы вступают в переговоры с советским правительством о переселении. Основным условием казаков была возможность беспрепятственно соблюдать старообрядческое православие, включая постройку храмов. А уже в 1962 году 999 человек на пароходе «Грузия» пребывают в СССР, при этом тысячный некрасовец рождается прямо на пароходе. В это же время другая часть казаков выбирает для переезда Америку.

Селят казаков в двух поселках Левокумского района Ставрополья - Кумская Долина и Новокумский, где строят две церкви, назвав их также, как были названы храмы в Турции - Успенский и Троицкий. Первые годы оказались не такими легкими для интеграции некрасовцев. Реальная советская Россия все же отличалась от той сказочной страны, которую они воспевали в своих песнях сотни лет. Да и в отличие от Турции они не могли иметь землю в частной собственности. Цветастые наряды пришлось сменить на обычную советскую рабочую одежду. Все это заставляло часть казаков сильно тосковать по Турции. Но с другой стороны, трудолюбивые казаки, привыкшие зарабатывать только своими руками, постоянно становились передовиками труда, а стабильная зарплата и социальная защита вселяли уверенность в завтрашнем дне. В покинутые дома на Маньясе заселились турки. Они нашли там оставшуюся фасоль, которую сейчас называют «казачьей фасолью» и очень ценят, выращивая на полях в окрестностях поселения и вспоминая прежних обитателей добрыми словами. Там еще живут турецкие бабушки, поющие казачьи песни на интересном говоре русского языка. Более того, один некрасовец по имени Яварко не выдержал разлуки со ставшим им родным краем и вернулся на озеро Маньяс!

Такова история казаков-некрасовцев, ставших примером преданной дружбы с Османами и в то же время преданной любви к России.