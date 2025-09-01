Saudi Aramco и иракская SOMO прекратили поставки сырой нефти индийскому НПЗ Nayara Energy после санкций ЕС, введенных в июле из-за связей с Россией. Nayara, контрольный пакет акций которой принадлежит российским компаниям, включая «Роснефть», в августе полностью зависела от поставок из России, согласно данным LSEG и источникам.
Nayara получала около 2 млн баррелей иракской нефти и 1 млн баррелей саудовской нефти ежемесячно, но в августе поставки из этих стран отсутствовали, показывают данные Kpler и LSEG. Последняя партия нефти Basra от SOMO была выгружена 29 июля в порту Вадинар танкером Kalliopi, а последняя саудовская поставка — 1 млн баррелей Arab Light — 18 июля танкером Georgios. Источники отметили, что санкции вызвали проблемы с платежами за нефть SOMO.
Индийская компания, контролирующая 8% мощностей по переработке в стране (5,2 млн баррелей в сутки), снизила работу НПЗ в Вадинаре до 70–80% из-за сложностей с продажей продукции, вызванных санкциями. Компания перешла на использование «темного флота» для транспортировки топлива, так как другие перевозчики отказались от сотрудничества.
Представитель посольства России в Нью-Дели подтвердил в прошлом месяце, что Nayara получает нефть напрямую от «Роснефти».
Генеральный директор компании ушел в отставку в июле. На прошлой неделе Nayara Energy объявила о назначении на пост старшего исполнительного директора из азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.
В июле американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести пошлины на страны, покупающие российскую нефть и газ, чтобы подорвать «военную машину» России, а месяцем позже замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал «удивительным фактом» то, что Индия «практически сравнялась с Китаем по объемам закупок российской нефти», несмотря на позиционирование Индии «как одного из наших самых близких друзей в мире».
В августе президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии. Причина — прямой и косвенный импорт индийским правительством нефти из Российской Федерации, а также перепродажа значительной части этих закупок на открытом рынке.
Пошлины затронули ряд индийских товаров, включая одежду, текстиль, драгоценные камни, обувь и мебель. США также призвали европейские страны ввести аналогичные санкции, включая прекращение поставок нефти и газа, сообщили ранее Axios и India Today. После введения 25%-ных пошлин в начале августа общая ставка для Индии достигла 50%.