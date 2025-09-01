Saudi Aramco и иракская SOMO прекратили поставки сырой нефти индийскому НПЗ Nayara Energy после санкций ЕС, введенных в июле из-за связей с Россией. Nayara, контрольный пакет акций которой принадлежит российским компаниям, включая «Роснефть», в августе полностью зависела от поставок из России, согласно данным LSEG и источникам.

Nayara получала около 2 млн баррелей иракской нефти и 1 млн баррелей саудовской нефти ежемесячно, но в августе поставки из этих стран отсутствовали, показывают данные Kpler и LSEG. Последняя партия нефти Basra от SOMO была выгружена 29 июля в порту Вадинар танкером Kalliopi, а последняя саудовская поставка — 1 млн баррелей Arab Light — 18 июля танкером Georgios. Источники отметили, что санкции вызвали проблемы с платежами за нефть SOMO.

Индийская компания, контролирующая 8% мощностей по переработке в стране (5,2 млн баррелей в сутки), снизила работу НПЗ в Вадинаре до 70–80% из-за сложностей с продажей продукции, вызванных санкциями. Компания перешла на использование «темного флота» для транспортировки топлива, так как другие перевозчики отказались от сотрудничества.

Представитель посольства России в Нью-Дели подтвердил в прошлом месяце, что Nayara получает нефть напрямую от «Роснефти».