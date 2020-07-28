Смена статуса Айя-Софии с музея на мечеть станет благом для представителей всех религий, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина страны в Анкаре.

«Уверен, что использованием Айя-Софии по назначению - в качестве места для молитв, вместо обычного музея, - будут удовлетворены представители всех вероисповеданий», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что «открытие Айя-Софии для молитв знаменует собой возрождение нашей нации».

Комментируя критические высказывания ряда стран относительно смены статуса Айя-Софии, президент Эрдоган подчеркнул, что Анкара не позволит никому вмешиваться во внутренние дела страны.

По словам главы государства, для охраны архитектурной жемчужины на постоянной основе будет работать служба безопасности, в которую войдут более 500 сотрудников.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении ей статуса мечети и начале там мусульманских богослужений. У входа в здание теперь установлена табличка с соответствующей надписью - «Великая мечеть Айя-София».

При этом Министерство культуры Турции сообщило, что Айя-София сохранит статус объекта Всемирного наследия. По словам главы ведомства Мехмета Нури Эрсоя, это указано в соответствующем документе. Вход в памятник истории и архитектуры отныне будет бесплатным для всех желающих.

Собор Святой Софии стал мечетью в 1453 году после завоевания Константинополя султаном Мехметом Фатихом.

В июле 2016 года в Айя-Софии впервые после длительного перерыва, связанного с превращением мечети в 1934 году в музей, прозвучал призыв к молитве - азан.

29 мая 2020 года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбула, в стенах Айя-Софии была прочитана сура Корана «Аль-Фатх» (Победа).