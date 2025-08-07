В конце 2021 года глава Microsoft Сатья Наделла встретился с командиром израильского разведподразделения 8200 Йосси Сариэлем. Встреча прошла на кампусе Microsoft недалеко от Сиэтла. Сариэль предложил использовать облачную платформу Azure для хранения секретных данных Израиля. Наделла поддержал идею.

Подразделение 8200 вскоре получило доступ к изолированной зоне в облаке Azure и запустило масштабную систему слежки за палестинцами. С 2022 года эта система ежедневно сохраняет миллионы телефонных разговоров палестинцев из Газы и оккупированного Западного берега, пишет Guardian.

По информации газеты, израильские военные используют эту систему для анализа разговоров, поиска целей для авиаударов и давления на палестинцев.

Благодаря контролю над телекоммуникационной инфраструктурой, Израиль легко перехватывает мобильные звонки. Но теперь это происходит в автоматическом режиме и в гораздо больших масштабах — все благодаря сотрудничеству с Microsoft.

По словам военных источников издания, система стала ключевым инструментом в операциях в Газе. Один из собеседников Guardian рассказал, что при планировании ударов в густонаселенных районах военные изучают звонки людей в зоне предполагаемой атаки. По идее, это должно предотвратить удары по мирным жителям — но результаты прямо противоположные. С начала войны Израиль убил более 60 тыс. человек, среди них более 18 тысяч детей.