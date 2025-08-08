За последние 24 часа израильская армия убила еще 72 палестинцев в секторе Газа. Общее число погибших с начала войны в октябре 2023 года достигло 61 330 человек, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

В ежедневном отчете министерства также отмечается, что за сутки в больницы доставлены 314 раненых.

Среди общего числа погибших — не менее 201 человек, умерших от голода, в том числе 98 детей. За сутки зафиксированы еще четыре смерти, связанные с истощением и недоеданием.

Министерство предупредило, что под завалами и на улицах все еще остаются тела погибших, до которых не могут добраться спасательные службы — из-за непрекращающихся бомбардировок и нехватки оборудования.