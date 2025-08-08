ВОЙНА В ГАЗЕ
Израильская армия убила еще 72 палестинцев
Число раненых в результате атак составило 314 человек
Сектор Газа / AA
8 августа 2025 г.

За последние 24 часа израильская армия убила еще 72 палестинцев в секторе Газа. Общее число погибших с начала войны в октябре 2023 года достигло 61 330 человек, сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

В ежедневном отчете министерства также отмечается, что за сутки в больницы доставлены 314 раненых.

Среди общего числа погибших — не менее 201 человек, умерших от голода, в том числе 98 детей. За сутки зафиксированы еще четыре смерти, связанные с истощением и недоеданием.

Министерство предупредило, что под завалами и на улицах все еще остаются тела погибших, до которых не могут добраться спасательные службы — из-за непрекращающихся бомбардировок и нехватки оборудования.

Число палестинцев, убитых в ходе попыток получить гуманитарную помощь, достигло 1 772 человек, из них 16 — за последние сутки. С 27 мая, когда начала работу спорная организация Gaza Humanitarian Foundation, ранения получили более 12 249 человек.

С момента возобновления атак 18 марта после срыва договоренностей о перемирии и обмене пленными, израильская армия убила еще 9 824 палестинца и ранила 40 318 человек.

Напомним, в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Израиль также является ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН.

