В оккупированном Восточном Иерусалиме десятки радикальных религиозных сионистов в сопровождении полицейских вторглись на территорию комплекса мечети Аль-Акса - третьей по значимости святыни ислама, пишет Anadolu.

Как сообщили в палестинском Управлении исламских вакуфов, 165 фанатиков ворвались на территорию Аль-Харам аш-Шариф, который иудеи называют Храмовой горой, через Магрибские ворота.

Радикально настроенные сионисты часто проникают в священный для мусульман комплекс, утверждая, что под ним находятся развалины храма царя Соломона. Это вызывает негодование палестинцев и приводит к новому витку многолетнего конфликта.

Последняя провокация совершена накануне праздника Курбан-байрам, который начинается в этом году 31 августа.

21 августа 1969 года воинствующий христианский сионист из Австралии Денис Майкл Рохан проник в мечеть Аль-Акса и устроил поджог. В огне пострадала значительная часть здания храма, минбар Салахуддина XII века был уничтожен.