КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Радикальные сионисты ворвались в мечеть Аль-Акса с полицейскими
Около 165 фанатично настроенных религиозных сионистов в сопровождении полицейских ворвались в мечеть Аль-Акса - третью по значимости святыню в исламе - накануне праздника Курбан-байрам
Радикальные сионисты ворвались в мечеть Аль-Акса с полицейскими
Фото: AP / Others
30 июля 2020 г.

В оккупированном Восточном Иерусалиме десятки радикальных религиозных сионистов в сопровождении полицейских вторглись на территорию комплекса мечети Аль-Акса - третьей по значимости святыни ислама, пишет Anadolu.

Как сообщили в палестинском Управлении исламских вакуфов, 165 фанатиков ворвались на территорию Аль-Харам аш-Шариф, который иудеи называют Храмовой горой, через Магрибские ворота.

Радикально настроенные сионисты часто проникают в священный для мусульман комплекс, утверждая, что под ним находятся развалины храма царя Соломона. Это вызывает негодование палестинцев и приводит к новому витку многолетнего конфликта.

Последняя провокация совершена накануне праздника Курбан-байрам, который начинается в этом году 31 августа.

21 августа 1969 года воинствующий христианский сионист из Австралии Денис Майкл Рохан проник в мечеть Аль-Акса и устроил поджог. В огне пострадала значительная часть здания храма, минбар Салахуддина XII века был уничтожен.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us