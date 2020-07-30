Миграционные корни имеются у каждого четвертого жителя Германии, следует из отчета Федерального статистического ведомства в Висбадене, сообщает Deutsche Welle.

К жителям с миграционными корнями ведомство относит людей, имевших при рождении гражданство другой страны, а также тех, у кого хотя бы один из родителей имел или имеет иностранный паспорт.

Согласно приведенной официальной статистике, в 2019 году в Германии проживали более 21 миллиона человек (26% общего населения), которые при рождении имели иностранное гражданство.

Почти 65% мигрантов переехали в Германию из европейских стран, 22% - из государств Азии. Почти 5% имеют африканские корни, а 3% - выходцы из Северной, Центральной и Южной Америки и Австралии. Больше всего мигрантов приехали из Турции (13%), Польши (11%) и России (7%).

Количество жителей ФРГ с миграционным происхождением выросло приблизительно на 400 тысяч (2,1%) по сравнению с 2018 годом. Это самый низкий прирост в процентном отношении с 2011 года, отмечают эксперты.

Больше всего мигрантов, по данным федерального ведомства, проживают в Бремене - 36,5%, Гессене - 34,4% и Гамбурге - 33,9%. Меньше всего - в Тюрингии (7,8%), Саксонии-Анхальт (8%) и Мекленбург-Передней Померании (8,1%).

Более половины мигрантов получили гражданство Германии. 46% из них въехали в страну, 51% имел немецкое гражданство с рождения.