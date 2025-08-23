Первая леди Турции Эмине Эрдоган направила письмо Мелании Трамп, призывая ее проявить к детям Газы ту же заботу, которую супруга американского президента выказывала украинским детям.

В своем послании жена турецкого лидера напомнила о недавнем письме Трамп российскому президенту РФ Владимиру Путину и подчеркнула необходимость равного отношения к страданиям детей.

«Я верю, что сочувствие, которое вы проявили к 648 украинским детям, погибшим в войне, будет проявлено и к детям Газы, где за два года было жестоко убито 62 000 невинных мирных жителей, в том числе 18 000 детей», — написала Эмине Эрдоган.

Первая леди Турции привела шокирующую статистику о ситуации в Газе, где, по данным Детского фонда ООН, каждые 45 минут погибает один ребенок. «Могли ли вы когда-либо представить, что термин «неизвестный солдат», используемый для неопознанных солдат в войнах, однажды будет применен к детям?» — задается вопросом Эрдоган.

Описывая беспрецедентную жестокость в Газе, турецкая первая леди отметила психологические травмы детей: «Эти дети доведены до психологического опустошения, полностью забыли, как улыбаться, плачут в микрофоны, говоря, что хотят умереть».