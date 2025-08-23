ТУРЦИЯ
Первая леди Турции написала письмо Мелании Трамп
Эмине Эрдоган / AA
23 августа 2025 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган направила письмо Мелании Трамп, призывая ее проявить к детям Газы ту же заботу, которую супруга американского президента выказывала украинским детям.

В своем послании жена турецкого лидера напомнила о недавнем письме Трамп российскому президенту РФ Владимиру Путину и подчеркнула необходимость равного отношения к страданиям детей.

«Я верю, что сочувствие, которое вы проявили к 648 украинским детям, погибшим в войне, будет проявлено и к детям Газы, где за два года было жестоко убито 62 000 невинных мирных жителей, в том числе 18 000 детей», — написала Эмине Эрдоган.

Первая леди Турции привела шокирующую статистику о ситуации в Газе, где, по данным Детского фонда ООН, каждые 45 минут погибает один ребенок. «Могли ли вы когда-либо представить, что термин «неизвестный солдат», используемый для неопознанных солдат в войнах, однажды будет применен к детям?» — задается вопросом Эрдоган.

Описывая беспрецедентную жестокость в Газе, турецкая первая леди отметила психологические травмы детей: «Эти дети доведены до психологического опустошения, полностью забыли, как улыбаться, плачут в микрофоны, говоря, что хотят умереть».

Эмине Эрдоган призвала Меланию Трамп направить аналогичное письмо премьер-министру Израиля Нетаньяху: «Было бы крайне значимо, если бы вы отправили письмо, отражающее ваш сильный призыв к прекращению гуманитарного кризиса в Газе, премьер-министру Израиля Нетаньяху».

«Мы должны объединить наши голоса и силы против этого искаженного порядка», — заявила первая леди Турции, описывая происходящее в Палестине как «навязывание произвольной международной системы, где кто угодно и что угодно может быть обесценено ради интересов и комфорта нескольких привилегированных».

В завершение письма Эрдоган подчеркнула: «Уже слишком поздно для 18,885 младенцев и детей Газы, которых мы потеряли: таких как шестилетняя Хинд Раджаб, убитая 335 пулями, и трехлетняя Рим, с которой дедушка попрощался, поцеловав ее когда-то веселые, угасающие глаза. Однако у нас все еще есть шанс для более чем миллиона детей Газы, которым удалось выжить».

Напомним, что 17 августа президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях письмо своей супруги к российскому лидеру Владимиру Путину. Послание Мелании Трамп, посвященное защите детей, было передано Путину во время саммита на Аляске.

