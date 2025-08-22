Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 25 августа возглавит в Джидде внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Встреча проводится в рамках председательства Турции в Совете и была созвана по ее инициативе после того, как Израиль объявил о планах расширить военные операции в Газе.

По данным дипломатических источников, Фидан заявит, что политика Израиля, направленная на полную оккупацию Газы, уничтожение перспектив двухгосударственного решения и изгнание палестинского народа со своей земли, абсолютно неприемлема.

Министр подчеркнет, что международное сообщество не должно позволить Израилю сорвать усилия по прекращению огня и обязано усилить давление на Тель-Авив.