Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 25 августа возглавит в Джидде внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Встреча проводится в рамках председательства Турции в Совете и была созвана по ее инициативе после того, как Израиль объявил о планах расширить военные операции в Газе.
По данным дипломатических источников, Фидан заявит, что политика Израиля, направленная на полную оккупацию Газы, уничтожение перспектив двухгосударственного решения и изгнание палестинского народа со своей земли, абсолютно неприемлема.
Министр подчеркнет, что международное сообщество не должно позволить Израилю сорвать усилия по прекращению огня и обязано усилить давление на Тель-Авив.
Глава турецкой дипломатии укажет, что немедленное объявление перемирия необходимо для защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи. Он также подчеркнет, что попытки Израиля превратить Газу в территорию без палестинцев не могут быть приняты и должны встретить решительный ответ.
Фидан напомнит, что создание независимого палестинского государства на основе формулы двух государств остается единственным путем к справедливому и прочному миру. Он подтвердит поддержку Турцией совместного плана ОИС и Лиги арабских государств по восстановлению Газы.
По словам источников в турецком МИД, Фидан также отметит рост числа государств, признающих Палестину. Он подчеркнет, что эта тенденция обнадеживает и чрезвычайно важна.
Министр призовет к немедленным шагам по прекращению экспорта и транзита оружия в Израиль, а также укажет на необходимость противостоять израильским провокациям вокруг мечети Аль-Акса.