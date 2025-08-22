В 1913 году, еще до появления современной Турции, турки Западной Фракии создали то, что историки считают первой турецкой республикой в мире. С тех пор это гордое сообщество борется за право говорить на родном языке, исповедовать свою веру и просто существовать под нарастающим давлением греческих властей.
По Лозаннскому договору 1923 года Западная Фракия отошла к Греции. В отличие от массового обмена населением между двумя странами, турки региона — как и греки Стамбула — остались на месте. Это было не случайно: международное право специально защищало права меньшинств. Но Греция десятилетиями обходит эти гарантии.
«Лозаннский договор — это наше свидетельство о рождении, основа нашей идентичности и прав», — объясняет Озан Ахметоглу, бывший председатель Турецкого союза Искече (Ксанти). Греческие власти закрыли эту организацию, несмотря на решение Европейского суда по правам человека в ее пользу.
Официальное отрицание
Греция принципиально не признает национальные меньшинства — это государственная политика, а не бюрократическая ошибка. Официально в стране есть только «религиозные меньшинства», причем власти упорно называют турок «греческими мусульманами».
«Такой подход игнорирует нашу идентичность, язык, культуру и противоречит правам человека. Когда отрицают само существование меньшинства, начинаются серьезные проблемы», — говорит Ахметоглу.
В последние годы эта линия только ужесточилась. Турецкую идентичность власти представляют как угрозу единству страны, а любые проявления культуры — как иностранное вмешательство. Так Афины пытаются разорвать историческую связь между турками Фракии и Турцией, обойти международные договоры.
Удушение образования
Особенно болезненно проходит давление в сфере образования. До 1970-х школы меньшинства так и назывались — «турецкими». Потом их переименовали в «мусульманские», «двуязычные» или просто «школы меньшинств» — чтобы стереть этническую принадлежность.
«Греция не разрешает открывать новые школы с турецко-греческим обучением», — сетует Ахметоглу. Зато десятки турецких школ закрыли под предлогом сокращения учеников, хотя греческие школы в тех же районах тоже полупустые.
Навязанные священники
Не менее болезненный вопрос — религиозные лидеры. По Лозаннскому договору турки-мусульмане сами выбирают муфтиев. Но Афины назначают их сверху, игнорируя мнение общины.
«Муфтий — не просто религиозный деятель, но и наш представитель в правовых и культурных вопросах», — подчеркивает Ахметоглу.
То же самое с общественными фондами. С 1968 года турки не могут выбирать руководство своих религиозных и благотворительных организаций — туда назначают государственных чиновников, часто вообще не связанных с общиной.
Закрытые организации
Греческие власти закрыли все крупные турецкие организации — Турецкий союз Искече, Турецкий союз молодежи Гюмюльджине, Союз турецких учителей Западной Фракии. Предлог стандартный — «угроза национальной безопасности». Новые ассоциации со словом «турецкий» в названии просто не регистрируют.
В 2008 году Европейский суд по правам человека — где заседали в том числе греческие судьи — обязал Грецию возобновить работу организаций и выплатить компенсации. Прошло почти 16 лет, решение до сих пор не выполнено.
«Это создает опасный прецедент для всей европейской правовой системы, — предупреждает Ахметоглу. — Неисполнение решений европейского суда подрывает права всех меньшинств. Мы ведь хотим исповедовать свою культуру».
В Западной Фракии, которая граничит с Болгарией, Турцией и греческой Македонией, живет около 150 тыс. этнических турок. Спустя век после Лозаннского договора греческая политика отрицания бросает вызов не только им, но и европейским принципам плюрализма и защиты меньшинств.