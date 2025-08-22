В 1913 году, еще до появления современной Турции, турки Западной Фракии создали то, что историки считают первой турецкой республикой в мире. С тех пор это гордое сообщество борется за право говорить на родном языке, исповедовать свою веру и просто существовать под нарастающим давлением греческих властей.

По Лозаннскому договору 1923 года Западная Фракия отошла к Греции. В отличие от массового обмена населением между двумя странами, турки региона — как и греки Стамбула — остались на месте. Это было не случайно: международное право специально защищало права меньшинств. Но Греция десятилетиями обходит эти гарантии.

«Лозаннский договор — это наше свидетельство о рождении, основа нашей идентичности и прав», — объясняет Озан Ахметоглу, бывший председатель Турецкого союза Искече (Ксанти). Греческие власти закрыли эту организацию, несмотря на решение Европейского суда по правам человека в ее пользу.

Официальное отрицание

Греция принципиально не признает национальные меньшинства — это государственная политика, а не бюрократическая ошибка. Официально в стране есть только «религиозные меньшинства», причем власти упорно называют турок «греческими мусульманами».

«Такой подход игнорирует нашу идентичность, язык, культуру и противоречит правам человека. Когда отрицают само существование меньшинства, начинаются серьезные проблемы», — говорит Ахметоглу.

В последние годы эта линия только ужесточилась. Турецкую идентичность власти представляют как угрозу единству страны, а любые проявления культуры — как иностранное вмешательство. Так Афины пытаются разорвать историческую связь между турками Фракии и Турцией, обойти международные договоры.

Удушение образования

Особенно болезненно проходит давление в сфере образования. До 1970-х школы меньшинства так и назывались — «турецкими». Потом их переименовали в «мусульманские», «двуязычные» или просто «школы меньшинств» — чтобы стереть этническую принадлежность.