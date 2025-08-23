Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В Анкаре отметили, что доклад Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), подготовленный при поддержке ООН, а также заявление генерального секретаря организации вновь показали масштабы трагедии, вызванной действиями Израиля.

В МИД подчеркнули, что катастрофа в Газе является результатом политики правительства Биньямина Нетаньяху, которая носит геноцидный характер в отношении палестинского народа.

Анкара заявила, что Израиль чувствует безнаказанность из-за отсутствия ответственности за совершенные военные преступления и нарушения международного права.