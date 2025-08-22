НОВОСТИ
TRT помогает Палестине покорить «Оскар»
Палестина официально выдвинула свой фильм на 98-ю премию Академии
Кадр из Фильма «Palestine 36» / TRT
22 августа 2025 г.

Фильм «Palestine 36», созданный при участии турецкой телерадиокомпании TRT, стал официальным кандидатом Палестины на участие в 98-й церемонии вручения премии «Оскар», которая пройдет в 2026 году.

Режиссером картины выступила знаменитая палестинская кинематографистка Аннамари Ясир, обладательница множества международных наград. Продюсером фильма стал палестинец Осама Бавареди.

В актерском составе картины собраны мировые звезды: Хиам Аббас, Камель Аль-Баша, Ясмин Аль-Масри, Джалал Альтавиль, Роберт Арамайо, Салех Бакри, Яфа Бакри, Карим Дауд Анайя, Билли Хоул, Дхафер Л’Абидин, Лиам Каннингем и Джереми Айронс.

Сюжет «Palestine 36» рассказывает о масштабном восстании палестинского народа против 30-летнего колониального правления Британии. Главный герой, Юсуф, мечтает о светлом будущем, путешествуя между своим домом в деревне и Аль-Кудсом (Иерусалимом), в то время как напряженность в регионе нарастает. С ростом числа еврейских иммигрантов из Европы палестинцы объединяются в крупнейшем и самом продолжительном сопротивлении британскому владычеству, которое неизбежно ведет к судьбоносному для региона столкновению.

Мировая премьера фильма состоится на 50-м Международном кинофестивале в Торонто в рамках секции «Гала-показы» с 4 по 14 сентября 2025 года.

Стоит отметить, что ранее другие фильмы Аннамари Ясир, такие как «Ваджиб» (Wajib), «Когда я тебя увидел» (When I Saw You) и «Соль этого моря» (Salt of This Sea), также представляли Палестину на «Оскаре».

