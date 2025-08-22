Сюжет «Palestine 36» рассказывает о масштабном восстании палестинского народа против 30-летнего колониального правления Британии. Главный герой, Юсуф, мечтает о светлом будущем, путешествуя между своим домом в деревне и Аль-Кудсом (Иерусалимом), в то время как напряженность в регионе нарастает. С ростом числа еврейских иммигрантов из Европы палестинцы объединяются в крупнейшем и самом продолжительном сопротивлении британскому владычеству, которое неизбежно ведет к судьбоносному для региона столкновению.

Мировая премьера фильма состоится на 50-м Международном кинофестивале в Торонто в рамках секции «Гала-показы» с 4 по 14 сентября 2025 года.

Стоит отметить, что ранее другие фильмы Аннамари Ясир, такие как «Ваджиб» (Wajib), «Когда я тебя увидел» (When I Saw You) и «Соль этого моря» (Salt of This Sea), также представляли Палестину на «Оскаре».