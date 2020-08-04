Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы страны вне конкурса через целевой набор. С 2015 по 2019 год благодаря такой процедуре бесплатное обучение было предоставлено более 100 членам семей госслужащих, а на их образование государство выделило десятки миллионов рублей, говорится в расследовании «Важных историй», проведенном совместно с «Трансперенси Интернешнл - Россия», «Новой газетой» и студенческим изданием DOXA.

Целевой набор – это процедура, благодаря которой нуждающаяся в специалистах государственная структура может послать любого человека по своему усмотрению на учебу, предоставить ему бесплатное жилье и ежемесячную дополнительную стипендию. По условиям после окончания университета выпускник обязан проработать на ведомство как минимум три года. По многим специальностям от 10 до 30% всех бюджетных мест в российских вузах распределяется по квотам, то есть достается целевикам. Существуют также специальности, куда берут только по целевому набору.

Авторы расследования собрали данные о целевом поступлении в период с 2015 по 2019 год в 15 российских вузов – МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МГЛУ, ВГИК, МИСИС, СПБГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ и ВГУ. Фамилии более 3 тысяч зачисленных абитуриентов сверялись с информацией о семьях чиновников. В результате было обнаружено 102 случая поступления в учебные заведения лиц, чьи родственники возглавляли различные ведомства или были связаны с ними. При этом некоторые студенты не завершили учебу или не отработали положенный срок на госслужбе.

К примеру, сын министра природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова, отучившись в МГУ три года, перешел на платное отделение частного республиканского университета, а в 2020 году стал индивидуальным предпринимателем.

Дочь бывшего гендиректора предприятия Управления делами президента «Специальный летный отряд «Россия» Ярослава Одинцева окончила МГУ по специальности «Культурология». Однако после получения высшего образования она работает не там, где должна была, согласно установленным правилам, а трудится в некоммерческой организации.

Если целевики не идут к работодателю, который направил их в вуз, то они должны вернуть государству потраченные на их обучение деньги, пишет издание. Но четко прописанной процедуры этого не существует, вопрос никак не регулируется.

Согласно данным расследования, среди чиновников, чьи дети поступили в вуз путем целевого набора, числятся бывший советник президента Сергей Дубик, глава Союза следственных работников Александр Мокрицкий, бывший глава организационно-мобилизационного департамента МЧС России Андрей Третьяков, министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов, бывший губернатор Мордовии, ныне спецпредставитель президента Николай Меркушкин и другие.

Юрист «Трансперенси интернешнл - Россия» Григорий Машанов также отметил «Важным историям», что процедура целевого набора «непрозрачна». По его словам, госструктуры не обязаны публиковать информацию о наборе целевиков и о том, кто и как их отбирает. К примеру, руководитель госструктуры может самостоятельно принять решение, кого отправить на учебу.

Уровень подготовки у «привилегированных» абитуриентов, как отмечают журналисты, разный. Некоторые из них могли бы пройти отбор и на общих основаниях за счет высоких баллов за вступительные экзамены. Но чаще всего у целевиков результаты существенно ниже проходного минимума.

«Как правило, уровень студентов целевого набора существенно ниже среднего, а процедура отбора настолько либеральная, что заставляет усмотреть коррупционную составляющую. Соответственно, в нынешнем виде эта система не нужна или требует серьезного реформирования», - считает завотделом электронной микроскопии НИИ физико-химической биологии МГУ Игорь Киреев.

По его мнению, это, помимо всего прочего, «позволит хорошим выпускникам конкурировать на рынке труда с теми, кому требуется целевое обучение».