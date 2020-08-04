В конце июля власти Греции приговорили двух российских моряков к 253 годам колонии за перевозку незаконных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение государственной границы. Беспрецедентный срок суд назначил суммарно - от 7 до 12 лет за каждого из 12 нелегалов, находившихся на управляемым россиянами судне.

Их шедшую из Турции в Италию круизную яхту остановила для проверки береговая охрана Греции и, обнаружив на борту незаконно перевозимых лиц, взяла под арест. Как уверяют сами моряки, они приехали в Турцию в надежде заработать на туристических круизах, но, вместо этого, оказались втянуты в перевозку незаконных мигрантов и получили несоразмерно суровые сроки наказания.

Подобный случай далеко не единственный. По аналогичным обвинениям в Греции под стражей находятся еще более 20 россиян. Нелегальная перевозка несчастных людей, гонимых войной и лишениями из родного дома и стремящихся любой ценой найти спасение в странах ЕС, стала доходным и процветающим бизнесом мошенников и авантюристов.

Как же случилось, что нынешнее столетие, славное достижениями в компьютеризации, цифровых технологиях и искусственном интеллекте превратило в гонимых, как в Средневековье, целые народы и породило острейшую проблему массовой миграции в Европу, справиться с которой страны Старого Света все более не в состоянии?

Беженцы или мигранты?

Военные конфликты и кровопролитные войны, сотрясающие Ближний Восток и Африку, порождаемые ими голод и разруха гонят от родного очага миллионы, превращая их в скитальцев по неволе. Применительно к ним международное сообщество уже не одно десятилетие затрудняется с определенностью сказать, кого нужно считать беженцем, а кого – мигрантом, и как с кем поступать.

В результате в странах ЕС – куда большей частью и держат путь эти люди - отсутствует единая миграционная политика. Европейские государства откровенно не желают у себя принимать стихийно прибывающих через Средиземное море выходцев из Северной Африки и с Ближнего Востока.

Проблема беженцев не нова, но обострилась серьезнейшим образом в нынешнее десятилетие, когда вооруженные восстания и конфликты с новой силой начали сотрясать регион. Гражданская война в Сирии, падение режима Муаммара Кадаффи в Ливии, воцарившийся хаос во многих других соседних с ними государствах уничтожили последний барьер на пути беспрепятственного устремления страждущих попасть в Европу, которая им оказалась отнюдь не рада. Примеров этому множество.

Так, ровно год назад министр внутренних дел Италии наложил запрет на заход в ее территориальные воды корабля немецкой благотворительной организации с сорока мигрантами из Западной Африки на борту, спасенными у побережья Ливии. Известен и случай, когда спасательное судно со 150 мигрантами более недели дрейфовало у побережья Италии в ожидании пока представители Католической церкви, Албании и Ирландии договорятся между собой и разрешат его пассажирам сойти на берег.

Отсутствие ясности, кто эти несчастные люди, многим из которых порой бывает не суждено добраться до спасительных европейских берегов – то ли беженцы, то ли мигранты, – усугубляет проблему и превращает в бездушный формализм хаотичные попытки стран ЕС решать ее в зависимости от каждой конкретной ситуации.

«Все эти конференции, все эти переговоры – они бесполезны, пустая трата времени и денег», - говорит в сюжете телеканала «Аль-Джазира» беженец из Йемена, живущий с женой и маленькими детьми в оборудованном под дом транспортной контейнере в лагере для ему подобных в пустыни Джибути.

За весть период сирийского вооруженного конфликта средства, выделенные ЕС благотворительным организациям на беженцев, не превысили 3,5 млрд долларов. Для сравнения, на обустройство и адаптацию в Турции сирийских беженцев Анкара потратила 40 млрд долларов.

Стремясь снизить нагрузку на страны ЕС от массового и хаотичного притока беженцев, в марте 2016 г. Брюссель пошел на подписание соглашения с Анкарой, в соответствии с котором Турции выделялась финансовая помощь в размере 6 млрд евро за размещение и обустройство сирийских беженцев. В свою очередь, Анкара обязалась приостановить поток незаконной миграции в Европу через Эгейское море.

Турция выполнила взятые обязательства, и число нелегалов, пытающихся воспользоваться маршрутом из Бодрума и Измира, существенно сократилось. Тем не менее, финансовые обязательства Евросоюза остаются до конца не исполненными, и по состоянию на июль 2019 г. Анкаре, по официальным данным, было перечислено не многим более 2 млрд евро. Также не исполненными остаются положения соглашения от марта 2016 г. касательно предоставления гражданам Турции права безвизового въезда в страны ЕС и внесения поправок в договор о таможенном союзе от 1996 г.

Беженцы в Турции

Особо остро Анкара столкнулась с массовым наплывом беженцев с началом вооруженного конфликта и гражданской войны в Сирии. Она протянула руку помощи, предоставив бедствующим сирийцам кров и убежище, школы, больницы и все необходимое, причем преимущественно за счет собственных средств и резервов. Сегодня в Турции находится более 4 млн беженцев – больше, чем в какой-либо стране мира, в основном это выходцы из Сирии. В истории мало примеров, когда государства принимали такое количество и так заботились о беженцах.

«Мы защищаем права и интересы не только наших граждан, но и стремимся обеспечить условия для безопасного и добровольного возвращения домой наших сирийских братьев и сестер», - отмечал министр обороны Турции Хулуси Акар, поясняя задачи военной операции «Оливковая ветвь».

В дальнейшем, осенью 2019 г., между Анкарой и Москвой была достигнута договоренность по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии в районе городов Тель-Абьяд и Рас аль-Айн, и Турция объявила о планах построить не менее десяти городов для возвращения и мирной жизни 2 млн сирийцев. По подсчетам, на реализацию столь масштабного проекта требуется не менее 26 млрд долларов. Вопрос финансирования остался открытым.

«Если надо, Турция возьмет на себя расходы на строительство поселений для беженцев в Сирии, не ожидая ничего взамен», - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что это отвечает «общечеловеческим и моральным обязательствам» народа его страны.

Помимо Турции и России, еще одной стороной разрешения сирийского вооруженного конфликта являются США. Они откровенно не желают тратить деньги и заниматься восстановлением страны, пока не решены вопросы политического урегулирования. Тем не менее, не последнюю роль в такой позиции Вашингтона играют запасы сирийской нефти, располагающиеся большей частью на северо-востоке страны и для охраны которых от террористов ими направлен в провинцию Дейр-эз-Зор отдельный воинский контингент.

«Им капля нефти важнее капли человеческой крови, и, как повсюду в мире, США преследуют в Сирии исключительно собственные интересы», - заметил недавно президент Эрдоган. Безусловно, подобный подход Вашингтона к решению вопроса сирийских беженцев противоречит позиции и стратегии Турции.

Что касается ООН, то придавая первостепенное значение решению проблемы беженцев, она воздерживается от обращения к странам-членам с призывом незамедлительно оказать финансовую помощь на восстановление страны, беспрестанно указывая на необходимость обеспечить «добровольное, безопасное и достойное возвращение» людей. Нет сомнений, что мирная обстановка - тут непременное условие, и чтобы этот процесс принял массовый характер, восстановление пострадавших от войны районов Сирии является первейшей необходимостью.

Задача международного сообщества

Решение проблемы перемещенных лиц, будь то мигранты или беженцы – задача системного характера, и она по плечу лишь мировому сообществу в целом. События минувшего десятилетия показали, что без координации действий на межгосударственном уровне решить ее невозможно, и что хаотичные попытки справляться с потоками миграции от случая к случаю ситуацию лишь усугубляют и приводят к тяжким последствиям.

Поэтому произошедшее с российскими моряками, приговоренными греческим судом к беспрецедентному сроку наказания, – не досадная случайность, а следствие преступной контрабанды теми, кто оказался в бедственном положении. Это лишнее напоминание о том, что нерешенная проблема беженцев порождает явления еще более пагубные, завлекая в преступные схемы все новых людей – кого-то по недомыслию, а кого-то из авантюризма и алчности.