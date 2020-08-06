Глава одной из правых партий Израиля «Зеут» и бывший вице-спикер Кнессета Моше Фейглин выступил со скандальным заявлением относительно взрыва в Бейруте, который привел к гибели и ранениям большого числа людей.

На своей странице в Twitter политик написал следующее:

«В честь Дня любви (по иудейскому календарю 4-5 августа) в порту Бейрута мы увидели великолепный фейерверк. Вы знаете, что этот ад мог стать ракетами, которые бы падали на наши земли?».

На своей странице в Facebook Фейглин также выразил радость по поводу катастрофы, заявив, что самый большой взрыв, свидетелем которого он был - это 2,5 тонны тротила. «То, что мы увидели в порту Бейрута, было намного больше, у этого взрыва был эффект небольшой ядерной бомбы», - добавил он.

Фейглин поблагодарил «героев», которые «организовали этот прекрасный праздник в честь Ту бе-Ав». При этом он выразил сомнения по поводу того, что «взорвался склад топлива».

«Обратите внимание на вакуум в центре взрыва, который всосал морскую воду, и «гриб» после взрыва. Уже много лет я предупреждаю, что выход из Ливана и новый стратегический баланс против «Хизбаллы» привели Израиль в баланс ужасов на нашей границе. На этом складе были ракеты, которые упали бы на наши головы», - сказал Фейглин.

В результате взрыва 4 августа с. г. в ливанской столице, по меньшей мере, погибло 135 человек, 5000 ранены. В городе продолжают разбирать завалы. Ущерб от катастрофы составляет порядка 15 млрд долларов. Уничтожен порт и здания в радиусе нескольких километров.