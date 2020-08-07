У консульства РФ нет официальной статистики по количеству граждан страны, проживающих в Турции, но неофициально считается, что только в Анталье около 90-100 тысяч россиян. А ведь есть еще белорусы, казахи, украинцы и жители других стран постсоветского пространства, говорящие на русском и выбравшие для себя этот солнечный рай.

Анталья - пятый по густонаселенности округ в Турции, в котором живет 2,5 млн человек. Казалось бы, 5-10% русскоязычного населения не так уж много, однако русские оказывают заметное влияние на жизнь в городе. Невозможно пойти в магазин, в ресторан, на детскую площадку, на море и не услышать рядом русскую речь.

Здесь нет какого-то отдельного русского гетто, вроде Брайтона в Нью-Йорке, русскоязычных жителей можно встретить абсолютно в любом районе.

Я больше 10 лет наблюдаю за тем, как русские культура, привычки и образ жизни незаметно встраиваются в турецкую повседневность.

Великий и могучий

«Привет! Как дела?», - обращается к моему сыну турецкий мальчик на детской площадке. Он знает довольно много слов на русском, хотя его родители турки – на площадке такой процент русскоговорящих друзей, что турецкие дети волей неволей учат русский язык.

Воспитательница турчанка в одном из детских садиков в Кемере сетует на родительском собрании: «Мне очень сложно управляться с вашими детьми – они говорят между собой на русском, а я ничего не понимаю».

Ни для кого не секрет, что большую часть русскоязычного населения Антальи составляют девушки, вышедшие замуж за турок. И сейчас подрастает целое поколение детей от смешанных браков, являющихся гражданами Турции, но при этом несущих в себе явный отпечаток русской культуры. Не говоря уж о том, что мальчики и девочки эти рождаются часто светловолосые и голубоглазые, вопреки всем доминантным признакам своих турецких отцов.

«С вас 185 лир», - обращается на турецком языке кассирша в районном супермаркете к даме солидных лет. Та высказывает на русском свое возмущение тем, что не понимает. Кассирша на турецком извиняется, пытаясь объяснить, что табло, на котором должна загораться сумма, не работает. Женщина распаляется все больше и уже вовсю негодует, что с ней никто не говорит на ее родном языке. Я прихожу на помощь кассирше - перевожу сумму и извинения и не перевожу в обратную сторону те проклятия и эпитеты, которые употребляет возмущенная русская дама.

А дело все в том, что русского языка вокруг так много, что некоторым начинает казаться, что они буквально в России и все турки обязаны объясняться на великом и могучем. Этот эффект усиливается вдвойне курортной зоной, где расположены отели, кафе и магазины, рассчитанные на туристов. Ведь там действительно абсолютно все говорят на русском. И многие туристы, попав потом в обычные районы Антальи удивляются, что турки их не понимают.

Хлеб насущный

Десять лет назад каждый перелет Москва – Анталья со мной летел чемодан, набитый продуктами. Там были колбасы и черный хлеб, селедка и икра, творог и сгущенка, гречка и многое другое. Потому что в Анталье просто не было этих привычных мне продуктов.

Но турки всегда очень чутко реагируют на запросы потребителей, а все растущее число жителей из стран СНГ неизменно должно было привести к тому, что на полках магазинов появились овсянка и гречка; в самой крупной сети супермаркетов стали продавать на развес субстанцию на 98% похожую на творог, правда, называют это сыром; начали производить вкуснейшую сметану, обозначив ее как«кислые сливки»; а предприимчивый рыбник на рынке, осознавший, что русским нравятся «рыбьи яйца»,научился неплохо засаливать красную икру.

Помимо этого, в Анталье открылось около десятка русских магазинов, где можно купить абсолютно любые продукты – привозные шпроты и другие консервы, а также все, что производят на месте – докторскую колбасу и сосиски из курицы, пельмени и вареники, черный хлеб, квас, селедку и даже вафельные трубочки с вареной сгущенкой.

Вместе с русскими невестами в турецкие дома входит русская кухня. И изначально очень консервативным в питании туркам приходится пробовать «салат плавающий в бульоне» (окрошку), «странный красный суп» (борщ), «я не ем сырую рыбу» (селедка, соленый лосось и т.д.), «зачем ты жаришь сыр» (сырники или запеканка) и «что это еще за дрянь» (абсолютно любое блюдо). И рано или поздно многим туркам даже начинают нравится пельмени, оливье и прочие блины.

Не только Курбан-байрам

Еще десять лет назад, если 8 марта на улице мужчина вдруг шел с букетом, можно было даже не спрашивать – у него русская жена. Потому что в Турции 8 марта-это не праздник, когда нужно поздравлять женщин и оказывать им знаки внимания. Это день, когда женщины напоминают о себе, устраивают разные митинги и акции протеста, активно борются за свои права.

В этом году в Анталье на 8 марта было практически невозможно забронировать столик в ресторане, а все цветочные магазины были опустошены еще с утра. Отмечать этот праздник, как день, посвященный женщинам, начали уже и сами турки. Ведь если муж твоей русской подруги принес ей утром букет, а твой не принес, то…

Еще одна праздничная русская привычка, изначально не свойственная туркам, -это дни рождения. Турки с большой помпой отмечают дни рождения детей, но вместе с детством, уходит и этот прекрасный праздник.

Редко какой взрослый турок считает день своего рождения каким-то особенным днем, и уж точно не ждет от друзей и родных не то что подарков, но даже просто поздравлений. Никаких гостей, угощений и торта со свечами. До тех пор, пока вдруг не обнаруживаешь, что твоя русская жена с тобой не разговаривает, потому что ты забыл поздравить ее с днем рождения. А если уж отпраздновали ее, то потом твой, а после свекровь, а там и друзьям понравилась эта традиция. И уже через год вы точно помните, у кого и когда, и готовите подарки заранее.

Но самое прекрасное, что мне доводилось видеть в Анталье из русских праздников-это 9 мая. Можно бесконечно спорить о том, хорошая или плохая идея с «бессмертным полком», но когда невероятная толпа русских идет по небольшому Кемеру, распевая «День Победы», а турки выглядывают из своих лавок, машут руками и подпевают как могут, ты понимаешь – этот город наш, родной.

В этом году из-за карантина не было этой акции, но, например, в Аланье мэр запустил автобус, который разъезжал по городу и играл «Катюшу» для создания праздничного настроения.

Хочу все на русском

Далеко не все русские и другие русскоязычные, переехавшие жить в Анталью, хотят здесь ассимилироваться. И к их услугам есть абсолютно все для того, чтобы чувствовать себя как дома – русские детские сады, школы, различные кружки и спортивные секции, салоны красоты и театральные студии.

Иногда услугами, изначально ориентированными на русских, пользуются и сами турки. Например, моя турецкая подруга ходит в русскую группу флай-йоги, хотя ни слова не говорит на русском.

Кроме того, есть русское общество Антальи и даже целый координационный совет организаций российских соотечественников в Турции, объединяющий все фонды, ассоциации, союзы и прочие организации, созданные россиянами, проживающими в Турции. Все они занимаются тем, чтобы россияне не забывали свою Родину, культуру и язык. Организуют различные фестивали, выставки, концерты, выезды на экскурсии, презентации услуг ведущих российских вузов, мероприятия, связанные с памятными датами в истории России, проводят творческие встречи с деятелями культуры и искусства.

В самом сердце города, среди узких улиц исторического центра, можно найти неприметную дверь, за которой находится православная церковь святого Алипия Столпника, где регулярно проводятся богослужения на русском языке. Есть в Анталье даже музей советского быта. Почти 1000 м2, заполненных предметами made in USSR, – отличная возможность поностальгировать по детству.

А что же турки?

Сложно однозначно сказать, как сами турки относятся к этой мирной экспансии. В большинстве своем, возможно, они ее даже не замечают. Но можно сказать точно, что турки довольно лояльно относятся к русскоязычному населению. Да и как быть против русских, когда у тебя русская жена, невестка, жена друга или кузена, а здесь такое практически в каждой семье.