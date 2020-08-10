В санатории под Минском в ночь на 29 июля было задержано 32 человека. Еще один – в другом месте. Белорусское КГБ сообщило, что все 33 -бойцы российской ЧВК «Вагнер», которые прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании». Они прилетели в Минск в ночь с 24 на 25 июля, до 27 июля жили в гостинице в столице Беларуси, затем перебрались в пригородный санаторий.

Государственное информагентство БелТА со ссылкой на «правоохранительные органы» сообщило, что мужчины вели себя подозрительно: не пили, не гуляли, «изучали территорию и обстановку». В ночь на 28 июля силами КГБ и ОМОН «отдыхающие» были задержаны.

Что мужчины действительно боевики ЧВК «Вагнер» подтвердил главный чекист Беларуси Валерий Вакульчик в разговоре с президентом Александром Лукашенко, а также косвенно сама Москва, которая объяснила нахождения бойцов в санатории «Белорусочка», опозданием на рейс в третью страну. Об этом заявилпосол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии», – пояснил Мезенцев. Позднее посольство уточнило, что россияне собирались вылететь в Стамбул.

Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов и планировании беспорядков. Одного из мужчин СМИ определили как воевавшегона Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые участвовали вместе с ним в боевых действиях на юго-востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

Версии

Транспортный хаб. Военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo, ссылаясь на «источники в российских спецслужбах», рассказал, что для «вагнеровцев» нет ничего необычного в транзите через Беларусь в период пандемии (Минск, в отличие от России, не отменял международное авиасообщение). Договоренности о транспортном коридоре якобы были согласованы на самом высоком уровне, но Лукашенко поступил «не по-пацански» и решил «воткнуть нож в спину соседу» из непонятных соображений. Ту же версию выдвигает и Захар Прилепин, который предположил, что боевики могли лететь «и в Сирию, и в иные теплые страны».

Радио Свобода же полагает, что задержанные в Беларуси наемники направлялись в Судан, об этом могут свидетельствовать кадры, снятые в момент задержания боевиков, опубликованные белорусским телевидением. На них засветилась банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

Несогласные с версией об использовании Беларуси в качестве перевалочного пункта и транспортного хаба обосновывают свою позицию, главным образом, тем, что наемники до сих пор перебрасывались в Сирию и Ливию российскими военными бортами. Но с другой стороны, для группы численностью в 30 человек перегонять самолет, который не будет заполнен даже на четверть, явно нецелесообразно.

Предвыборная версия предполагает, что Лукашенко использовал военную компанию влиятельного российского бизнесмена Евгения Пригожина, чтобы «закрутить гайки» и перенести/отменить выборы (нужное подчеркнуть). Такого мнения придерживается Дмитрий Болкунец, эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности, соорганизатор экспертной инициативы «БелоРусский диалог». В интервью Радио Свобода он заявил, что перед каждыми выборами в Беларуси возникают«боевики, теракты, покушения»и история с боевиками ЧВК «Вагнер» -еще одна очередная провокация со стороны Лукашенко, чтобы выглядеть жертвой в глазах населения.

Действительно, в 1994 году, аккурат перед выборами, на Лукашенко было совершено покушение. Его машину обстреляли, когда он ехал из Витебска в сторону Лиозно с членами своей команды. Позже следственный эксперимент установил, что обстрел автомобиля, в котором находились народные депутаты, из салона обгонявшей их машины при условиях, изложенных свидетелями, невозможен. Экспертизы опровергли версию попытки убийства. Многие исследователи этого эпизода сходятся во мнении, что «лиозненское покушение» было лишь инсценировкой, писал The Village Belarus.

Далее издание рассказывает, как ряд сомнительных ресурсов заявлял о целой серии покушений на президента Беларуси за время его правления: от утверждения о том, что Путин готовил ликвидацию Лукашенко до экспериментов с распылением ЦРУ психотропного вещества, вызывающего прогрессирование старой болезни белорусского лидера- мозаичной психопатии. И по случайному совпадению, все они происходили накануне выборов главы государства.

Выборы 2020

Все эти инсинуации с «вагнеровцами», по мнению политолога Дмитрия Болкунца, свидетельствуют о том, что президент Беларуси выбрал силовой вариант сохранения власти. Он считает, что Лукашенко сделал ставку на Европу и Запад и хочет продемонстрировать, что Россия на него давит.

«Для того, чтобы против него не ударили санкции, он хочет показать, что, оказывается, он с Россией боролся, с российскими боевиками. А Запад потом скажет: правда, боевики какие-то приехали. Вот это его главная цель. Вторая цель – запугать население, чтобы люди испугались, никуда не вышли», - говорит Болкунец.

Но люди выходят. После отказа в регистрации сразу двоих представителей белорусской элиты - экс-руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и бывшего главы Парка высоких технологий (ПВТ) отставного дипломата Валерия Цепкало, которые решились бороться за президентское кресло, в Беларуси прошли масштабные протестные акции.

Виктор Бабарико - кандидат, которого считали главным оппонентом Лукашенко, был задержан 18 июня по делу об отмывании денег и дачи взятки. ЦИК Беларуси не зарегистрировал ни Бабарико, ни Цепкало кандидатами в президенты.

Вскоре последний вместе с детьми покинул страну, сославшись на риск быть задержанным. Но оба они призвали аудиторию голосовать за технического кандидата - Светалану Тихановскую, которая стала надеждой многих белорусов на светлое будущее и возглавила рейтинг оппонентов Лукашенко.

Без наблюдателей

ПАСЕ (из-за пандемии) и БДИПЧ ОБСЕ не стали направлять миссии наблюдения на выборы президента Беларуси. Парламентская Ассамблея из-за пандемии, а ОБСЕ из-за того, что предложение из Минска поступило слишком поздно. Не прислала делегацию наблюдателей на нынешние выборы президента Беларуси и Москва. Об этом сообщала глава ЦИК России Элла Памфилова. Получается, что из иностранных представителей на выборах можно было ожидать лишь наблюдателей от стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

Внутренних наблюдателей было всего 43 тысячи. Большинство из них от общественных объединений, лидеры которых лояльны Лукашенко, например, глава Федерации профсоюзов – его доверенное лицо. Около 5 тысяч наблюдателей - представители проекта«Честные люди»,нацеленного на проведение прозрачных выборов в Беларуси. За два дня досрочного голосования ими зафиксировано более 3 тысяч нарушений законодательства.

Трансформация общества

Еще пару месяцев назад эксперты и СМИ готовились к скучным президентским выборам в Беларуси, где Лукашенко по традиции отводилась роль главного претендента на кресло руководителя страны.Нынешнему главе, правящему Беларусью более четверти века, предрекали уверенную и «элегантную»победу. Но выборы 2020 преподнесли массу сюрпризов.

Официальный Минск отрапортовал о 80%, набранных Лукашенко. Возможно, ему и удастся сохранить власть, но у наблюдателей уже нет уверенности, что надолго.

Беларусь меняется с каждым днем. Политизация и рост активности значительной части общества, длинные очереди желающих подписаться за выдвижение кандидатов в президенты, акции солидарности со Светланой Тихановской по всей стране, десятки тысяч участников митингов протестов в ходе избирательной кампании и массовые выступления после объявления официальных итогов голосования - тому наглядное подтверждение.