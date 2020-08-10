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Смертность в России в июне выросла на 18%
Согласно данным Росстата, в июне этого года в России скончались 162 758 человек. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году умерли 137 237 человек
Смертность в России в июне выросла на 18%
Фото: Reuters / Others
10 августа 2020 г.

В июне 2020 года в России умерло на 25 тысяч человек больше, чем в июне прошлого года, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Согласно данным ведомства, в июне этого года в стране скончались 162 758 человек. Для сравнения, за аналогичный период в прошлом году умерли 137 237 человек. Таким образом, смертность выросла на 18,6%.

C января по июнь нынешнего года количество умерших составило 946 539 человек, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 918 503 человека. Как отмечают в Росстате, рост смертности за этот период по сравнению с 2019 годом равен 3,1%.

В июне коронавирус стал главной причиной смерти 5448 человек в стране. Еще в 1589 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти, отмечают в Росстате.

Кроме того, в 1399 случаях вирус повлиял на развитие других болезней и вызвал осложнения, ускорившие смерть пациентов. Еще в 3481 случае коронавирус не имел отношения к росту летальных случаев.

Кроме того, в первом летнем месяце Росстат зафиксировал снижение рождаемости. Естественная убыль населения за месяц составила 44 261 человек, а за полгода - 265,6 тыс. человек. С января по июнь 2020 года рождаемость снизилась на 5,4% - 681 тысяча детей. В июне на свет появилось 118 тысяч детей, а в июне 2019 года - 119 тысяч.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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