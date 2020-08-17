КУЛЬТУРА
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Татарстанцы против строительства трассы Москва-Казань близ жилых домов
По словам участников акции протеста, новая трассировка затрагивает большее количество населенных пунктов и проходит в непосредственной близости от жилых домов
Татарстанцы против строительства трассы Москва-Казань близ жилых домов
Фото: Андрей Григорьев / Idel.Реалии / Others
17 августа 2020 г.

Жители нескольких населенных пунктов Лаишевского района Татарстана вышли в минувшее воскресенье на митинг против строительства платной автомагистрали, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пользователей соцсетей, которые поделились фотографиями.

На иллюстрациях видно, как участники акции целыми семьями выстроились цепью вдоль дороги возле Тарлашей с протестными лозунгами, как, например, «Не хотим жить на обочине». Точных данных по количеству протестующих нет, но некоторые СМИ называют цифру около семисот человек.

Участники митинга говорят, что новая трассировка затрагивает большее количество населенных пунктов и проходит в непосредственной близости от жилых и дачных домов. По словам автора петиции против строительства автодороги Артура Губаева, «расстояние до поселков и, соответственно, до ближайших домов будет около 350-400 метров, по некоторым данным - 150 метров», в связи с чем всем «неравнодушным и несогласным» было предложено «начинать действовать».

Протестующие требуют построить магистраль по изначально предложенному плану, что было также указано в обращении к президенту Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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