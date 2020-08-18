На минувшей неделе обстановка в Восточном Средиземноморье резко обострилась, когда флот Афин выдвинулся к побережью Турции и встал у греческих островов Родос и Кастелоризо. На помощь Афинам поспешила Франция, направив в зону конфликта фрегат «Лафайет» и на остров Кипр - два истребителя «Рафаэль». Цель столь масштабной военно-морской операции - воспрепятствовать ведению разведывательных работ турецким исследовательским судном Oruç Reis.

Греция рассматривает акваторию планируемых исследований частью своей исключительной экономической зоны. Турция делимитацию не признает и вопрос морских границ в Восточном Средиземноморье хочет решать, согласно международному праву и в духе сотрудничества. Президент Эрдоган предлагает «поиск приемлемой формулы, которая защищает права всех».

Противостояние продолжается. Три греческих фрегата, заняв позицию вблизи безоружного исследовательского судна Oruç Reis, оказались под прицелом у пяти турецких военных кораблей, ставших, в свою очередь, объектом недоброго внимания всей подошедшей греческой флотилии.

Застарелая проблема

Напряженность в отношениях Турции и Греции возникает эпизодически и достаточно часто, однако нынешнее обострение вызвано фактором относительно новым. Это проявляемая Турцией решительность участвовать в разработке углеводородных ресурсов на шельфе Средиземного моря, включая побережья Ливии, в чем ей настойчиво препятствуют страны ЕС и ряд других.

Наблюдаемая сегодня эскалация конфликта вызывает глубокую озабоченность Евросоюза. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, подводя 14 августа итоги чрезвычайного заседания по данному поводу, призвал Турцию к «немедленной деэскалации конфликта», подчеркивая «полную солидарность с Грецией и Кипром». В ответ МИД Турции решительно заявил, что «призыв ЕС должен быть адресован не нам, а тем, кто предпринимает односторонние провокационные шаги в Восточном Средиземноморье, и тем, кто не уважает интересы Турции и киприотов ТРСК».

Турция и Греция – непосредственные соседи. Однако отношения между ними далеко не безоблачные, и их конфликт по поводу делимитации морских границ в Восточном Средиземноморье имеет долгую историю. При примерно равной береговой линии в Эгейском море подавляющее большинство островов принадлежат Греции и только два из числа крупных – Турции. Это является постоянным источником взаимных претензий, и решения тут пока не нашлось.

Конфликтность в отношениях соседей возросла лет 15 назад, когда на шельфе Средиземного моря были обнаружены крупные газовые месторождения. Воодушевленные их открытием страны ЕС, а также Египет и Израиль, начали проводить масштабные разведывательные работы, недвусмысленно исключая Турцию из участия в них.

Так, в ноябре 2019 г. Анкара подписала с Триполи «Меморандум об ограничении юрисдикции на море», установивший границы исключительных экономических зон Турции и Ливии, исходя из достигнутых ими договоренностей.

В ответ Греция и Египет подписали в начале августа 2020 г. свое соглашение о делимитации их исключительных экономических зон в Восточном Средиземноморье.

Стоит ли говорить, что такое развитие событий лишь усугубляет и без того напряженную ситуацию в регионе Восточного Средиземноморья.

Энергоресурсы во главе угла

«Турция не откажется от своих планов по геологоразведке в Средиземном море, даже несмотря на угрозы введения санкций», - заявил на прошлой неделе президент Эрдоган.

Согласно данным геологической службы США, опубликованных еще десять лет назад, шельф Восточного Средиземноморья содержит где-то 3,5 млрд кубометров извлекаемого природного газа и 1,7 миллиарда баррелей извлекаемой сырой нефти. Кроме того, недавно были открыты новые крупные месторождения, ресурсные запасы которых еще окончательно не установлены.

В 2019 г. была также начата коммерческая добыча газа на месторождении Левиафан на континентальном шельфе Израиля. Ожидается, что за ближайшие полтора десятилетия там может быть добыто не менее 60 миллиардов кубометров природного газа, в то время как на соседствующим с ним месторождении Тамар – еще около 25 млрд кубометров. Оба они могут стать ресурсной базой для газопровода «Ист-Мед», соглашение о строительстве которого подписано в январе 2020 г. правительствами Греции, Израиля и администрацией греческого Кипра.

Предполагается, что газопровод «Ист-Мед», проходя чуть менее 2 тысяч км по дну Средиземного моря, станет самым протяженным в мире подводным газопроводом. Ежегодно он должен поставлять 12 миллиардов трубопроводного газа в южную Европу, причем непосредственно в те страны, которые являются потенциальными получателями его по «Турецкому потоку» и TANAP-TAP.

Турцию к участию в проекте не пригласили, тем самым, еще раз подчеркнув нежелание видеть ее участницей масштабных энергических проектов на Средиземноморье.

В свою очередь, Анкара отказывается признавать исключительную экономическую зону Греции в Эгейском море. В июле нынешнего года она отправила судно Oruç Reis для геологоразведки шельфовых нефтегазовых месторождений к острову Кастелоризо, расположенному, кстати, непосредственно у побережья Турции. Как известно, реакция Греции оказалась бурной, и вооруженные силы обеих стран были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Напряженность удалось снять усилиями канцлера ФРГ Меркель, казалось бы, примирившей президента Турции Эрдогана и премьер-министра Греции Мицотакиса. Как результат, Анкара приостановила исследовательские работы в районе греческих островов в Эгейском море.

Однако конфликт разгорелся с новой силой, когда 6 августа Греция и Египет подписали соглашение о делимитации границ своих исключительных экономических зон в попытке свести на нет аналогичные договоренности Турции и Ливии, подписанные минувшей осенью.

Реакции Анкары последовала незамедлительно. Судно Oruç Reis в сопровождении семи турецких военных кораблей зашло вглубь района, находящегося в ее экономической зоне и шельфе близ Кастелоризо. Это вызвало резкую реакцию Греции.

Есть ли у проблемы решение?

Борьба за запасы энергоресурсов Средиземноморского шельфа опасно обостряет отношения Турции и стран Евросоюза, и в регионе Восточного Средиземноморья в целом, тем самым, повышая там до непозволительного предела напряженность. Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркивает, что его страна «стремится урегулировать проблему с Грецией в Средиземном море при помощи диалога» как единственного средства разрешения конфликта.

Евросоюз тоже не против урегулировать спорные вопросы мирным путем. Тем не менее, несмотря на его усилия, предпринимаемые меры посредничества не дают пока конструктивного результата, и сближения позиций Анкары и Афин не наблюдается.

Попытки урегулировать ситуацию со стороны ряда стран ЕС лишь усугубляет напряженность. С явной ссылкой на Францию президент Эрдоган на днях заметил, что Грецию подталкивает к принятию «неправильных шагов одна страна, которая даже береговой линии в Восточном Средиземноморье не имеет». Однако Париж намерен продолжать наращивать свое военное присутствие в районе конфликта.

Что касается НАТО, то она пока не особо вмешивается в разгорающийся конфликт между своими членами - Турцией и Грецией. «Ситуация должна быть разрешена в духе союзнической солидарности и в соответствии с международным правом», - туманно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 августа.