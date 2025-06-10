Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил солидарность с детьми Газы, заявив, что происходящее в палестинском эксклаве вызывает у него глубокую тревогу.

Гвардиола выступил с этими словами на церемонии вручения ему почетной докторской степени Манчестерского университета — в знак признания его вклада в развитие города как на футбольном поле, так и за его пределами.

«То, что происходит в Газе, причиняет мне настоящую боль. Это не вопрос политики, идеологии или чьей-то правоты, — сказал он. — Речь идет о ценности жизни, о заботе друг о друге. Когда мы видим, как гибнут четырехлетние дети — от бомб или потому что больницы больше не работают, — мы не можем просто отмахнуться: «Это не наше дело».

Он подчеркнул, что с начала трагедии в Газе каждое утро, глядя на собственных детей, думает о страданиях палестинских малышей.

«Мы можем продолжать говорить, что нас это не касается. Но нужно быть осторожными. В следующий раз это может случиться с нашими детьми. Простите, но я каждое утро вспоминаю об этом, когда смотрю на своих детей. И мне страшно. Да, может показаться, что все это очень далеко. Но рано или поздно все становится ближе, чем кажется», — добавил он.

С начала израильской операции в Газе, по различным данным, погибли более 54 тыс. человек, а сама территория фактически стала непригодной для жизни.

Пеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время клуб под его руководством выиграл 18 крупных трофеев, в том числе шесть титулов чемпиона Англии и Лигу чемпионов. Команда Гвардиолы стала первой в истории АПЛ, набравшей 100 очков за сезон, и первой, кому удалось завоевать чемпионский титул четыре раза подряд.