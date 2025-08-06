В Газе за последние 24 часа от голода скончались еще пятеро палестинцев. Двое из них — дети. Об этом в соцсетях сообщил генеральный директор министерства здравоохранения Палестины в регионе Мунир аль-Бурш
Таким образом, общее число умерших от голода в Газе достигло 193 человек, из которых 96 — дети.
Сектор Газа переживает гуманитарную катастрофу: на фоне атак Израиля и жесткой блокады, ограничивающей доступ гуманитарной помощи, в регионе распространяется голод.
Люди лишены воды, лекарств, медицинских средств и предметов гигиены. Смертность от голода быстро растет, особенно среди детей. Местные и международные источники заявляют, что Израиль использует голод и жажду как оружие.
Израильская армия, разрушившая 88% гражданской инфраструктуры сектора, целенаправленно наносит удары по районам, где размещены перемещенные палестинцы.
По имеющимся данным, из примерно 2,3 миллиона жителей Газы около 2 миллионов стали вынужденными переселенцами. Многие были перемещены по несколько раз.
Лишенные базовых ресурсов, палестинцы вынуждены выживать в самодельных палатках или переполненных школах. Тем временем израильская армия продолжает ежедневные атаки.