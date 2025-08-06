В Газе за последние 24 часа от голода скончались еще пятеро палестинцев. Двое из них — дети. Об этом в соцсетях сообщил генеральный директор министерства здравоохранения Палестины в регионе Мунир аль-Бурш

Таким образом, общее число умерших от голода в Газе достигло 193 человек, из которых 96 — дети.

Сектор Газа переживает гуманитарную катастрофу: на фоне атак Израиля и жесткой блокады, ограничивающей доступ гуманитарной помощи, в регионе распространяется голод.