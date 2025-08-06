Китай предостерег Израиль от «опасных действий» в отношении оккупации сектора Газа, выразив обеспокоенность решением Тель-Авива об усилении военной операции в регионе.

«Мы призываем Израиль немедленно прекратить такие опасные действия. Призываем все стороны оперативно достичь обязывающего и устойчивого соглашения о прекращении огня», — заявил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке представитель Китая при ООН Гэн Шуан.

«Два миллиона ни в чем не повинных мирных жителей Газы не должны быть жертвами войны и терпеть дальнейшие страдания от искусственно созданных катастроф», — добавил он.