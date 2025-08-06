Китай предостерег Израиль от «опасных действий» в отношении оккупации сектора Газа, выразив обеспокоенность решением Тель-Авива об усилении военной операции в регионе.
«Мы призываем Израиль немедленно прекратить такие опасные действия. Призываем все стороны оперативно достичь обязывающего и устойчивого соглашения о прекращении огня», — заявил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке представитель Китая при ООН Гэн Шуан.
«Два миллиона ни в чем не повинных мирных жителей Газы не должны быть жертвами войны и терпеть дальнейшие страдания от искусственно созданных катастроф», — добавил он.
Заявление Пекина прозвучало после публикации в израильских СМИ, согласно которой премьер-министр Биньямин Нетаньяху, при поддержке США принял решение о полномасштабной повторной оккупации палестинского анклава.
Отметим, что днем ранее организация Объединенных Наций призвала Израиль не нарушать постановление Международного суда ООН, запрещающее действия по оккупации сектора Газа.
«Мы призываем Израиль соблюдать это решение и воздержаться от дальнейшей оккупации», — подчеркнул заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак на брифинге в Нью-Йорке.
От планов полной оккупации Газы Тель-Авив предостерег также глава МИД Италии Антонио Таяни. По его словам, это решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху может обернуться «серьезной ошибкой».