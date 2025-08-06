На прошлой неделе, выступая на раввинской конференции, Ландо предупредил, что если власти начнут арестовывать студентов ешив за уклонение от военной службы, ультраортодоксальная община «заставит мир содрогнуться, используя всю свою силу и сердце». Он подчеркнул, что правительство столкнется с «единым, глобальным ультраортодоксальным иудаизмом, борющимся за свои души».

Заявления Ландо отражают нарастающее напряжение между ультраортодоксальной общиной и израильскими властями по вопросу обязательного призыва, который остается одной из наиболее спорных тем в обществе.

Ортодоксальные иудеи (харедим), составляющие более 13% населения Израиля, представляют значительную демографическую и политическую силу благодаря высокой рождаемости и сплоченности. Они живут компактно, следуя строгим иудейским законам, которые часто конфликтуют со светскими нормами. В 1948 году Давид Бен-Гурион договорился с лидерами харедим, ранее отвергавшими сионизм, об освобождении студентов ешив от военной службы и праве жить по религиозным законам в обмен на их поддержку создания Государства Израиль.