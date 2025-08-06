Духовный лидер партии «Дегель ХаТора» раввин Дов Ландо обвинил правительство Израиля в объявлении войны против религиозных иудеев после недавних арестов ультраортодоксальных евреев за уклонение от военного призыва.
В заявлении, сделанном от имени Ландо, говорится, что иудаистское сообщество начнет «глобальную борьбу, невиданную ранее», чтобы защитить свои интересы.
«Государство Израиль объявило войну студентам ешив. Ультраортодоксальный иудаизм вступит в глобальную борьбу, как никогда раньше», — говорится в заявлении пресс-секретаря влиятельного раввина.
Ландо, один из ведущих раввинов нехасидских харедим, сделал это заявление на фоне консультаций с активистами в своем доме в Бней-Браке. Цель встреч — выработать консенсус среди различных групп ультраортодоксов для ответа на действия властей. «Дегель ХаТора», наряду с хасидской «Агудат Исраэль», является одной из двух фракций партии «Объединенный иудаизм Торы».
На прошлой неделе, выступая на раввинской конференции, Ландо предупредил, что если власти начнут арестовывать студентов ешив за уклонение от военной службы, ультраортодоксальная община «заставит мир содрогнуться, используя всю свою силу и сердце». Он подчеркнул, что правительство столкнется с «единым, глобальным ультраортодоксальным иудаизмом, борющимся за свои души».
Заявления Ландо отражают нарастающее напряжение между ультраортодоксальной общиной и израильскими властями по вопросу обязательного призыва, который остается одной из наиболее спорных тем в обществе.
Ортодоксальные иудеи (харедим), составляющие более 13% населения Израиля, представляют значительную демографическую и политическую силу благодаря высокой рождаемости и сплоченности. Они живут компактно, следуя строгим иудейским законам, которые часто конфликтуют со светскими нормами. В 1948 году Давид Бен-Гурион договорился с лидерами харедим, ранее отвергавшими сионизм, об освобождении студентов ешив от военной службы и праве жить по религиозным законам в обмен на их поддержку создания Государства Израиль.