В среду власти Израиля запретили великому муфтию Иерусалима и Палестины шейху Мухаммаду Ахмаду Хусейну посещать мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме на шесть месяцев. Этот запрет последовал за его восьмидневным отстранением, наложенным ранее, сообщают местные СМИ.

Решение было принято после того, как 25 июля Хусейн в своей пятничной проповеди осудил политику Израиля, направленную на создание голода в секторе Газа. В тот же день он был арестован израильской полицией. 27 июля муфтия вызвали в израильские органы власти, где ему был вынесен первоначальный запрет на посещение мечети сроком на одну неделю.