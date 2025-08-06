ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Великому муфтию Иерусалима на полгода запретили посещать Аль-Аксу
Шейха Мухаммада Ахмада Хусейна не пускают в Аль-Аксу за критику израильской политики
Великому муфтию Иерусалима на полгода запретили посещать Аль-Аксу
Аль-Акса / Reuters
день назад

В среду власти Израиля запретили великому муфтию Иерусалима и Палестины шейху Мухаммаду Ахмаду Хусейну посещать мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме на шесть месяцев. Этот запрет последовал за его восьмидневным отстранением, наложенным ранее, сообщают местные СМИ.

Решение было принято после того, как 25 июля Хусейн в своей пятничной проповеди осудил политику Израиля, направленную на создание голода в секторе Газа. В тот же день он был арестован израильской полицией. 27 июля муфтия вызвали в израильские органы власти, где ему был вынесен первоначальный запрет на посещение мечети сроком на одну неделю.

Рекомендуется

Мечеть Аль-Акса является третьей по значимости святыней в исламе. Израиль оккупировал палестинский Восточный Иерусалим в 1967 году и аннексировал город в 1980 году, что не было признано международным сообществом.

С октября 2023 года в результате действий израильской армии в секторе Газа погибло более 61 158 человек, почти половина из которых — женщины и дети. Кроме того, в оккупированном Западном берегу Иордана армия и незаконные поселенцы убили не менее 1006 палестинцев и ранили более 7000, согласно данным Министерства здравоохранения.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us