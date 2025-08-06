В среду власти Израиля запретили великому муфтию Иерусалима и Палестины шейху Мухаммаду Ахмаду Хусейну посещать мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме на шесть месяцев. Этот запрет последовал за его восьмидневным отстранением, наложенным ранее, сообщают местные СМИ.
Решение было принято после того, как 25 июля Хусейн в своей пятничной проповеди осудил политику Израиля, направленную на создание голода в секторе Газа. В тот же день он был арестован израильской полицией. 27 июля муфтия вызвали в израильские органы власти, где ему был вынесен первоначальный запрет на посещение мечети сроком на одну неделю.
Мечеть Аль-Акса является третьей по значимости святыней в исламе. Израиль оккупировал палестинский Восточный Иерусалим в 1967 году и аннексировал город в 1980 году, что не было признано международным сообществом.
С октября 2023 года в результате действий израильской армии в секторе Газа погибло более 61 158 человек, почти половина из которых — женщины и дети. Кроме того, в оккупированном Западном берегу Иордана армия и незаконные поселенцы убили не менее 1006 палестинцев и ранили более 7000, согласно данным Министерства здравоохранения.