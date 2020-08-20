Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был доставлен сегодня в реанимационное отделение в больнице в Омске, где он находится в тяжелом состоянии,сообщает «Медуза».

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, предположительно, он был отравлен, поскольку накануне «не пил и не принимал никаких таблеток».

Самочувствие у политика ухудшилось в самолете по дороге из сибирской командировки, во время которой он побывал в Новосибирске и Томске - там в сентябре пройдут выборы городских парламентариев. «Главная цель поездок – поддержка «умного голосования», это ключевые регионы», - отметили в одном из местных штабов.

В Новосибирск политик приехал неделю назад, 13 августа, цитирует «Медуза» сотрудницу штаба Навального в Новосибирске Елену Носковец. «В пятницу-субботу у него были съемки в разных местах. В пятницу вечером приехал в штаб, общался с волонтерами и сотрудниками штаба. Говорили про местные выборы, наблюдение. Алексей был в хорошем настроении», - поделилась Носковец.

Кроме того, как отмечает «Медуза», Навальный поехал в Новосибирск и Томск для съемок расследования про региональных депутатов от «Единой России». Об этом изданию рассказали в одном из местных штабов. Сибирская пресса также не исключает, что Навальный «мог собирать материал» для нового расследования о депутатах от партии власти.

Из Новосибирска 17 августа политик полетел в Томск, где он также встречался с кандидатами и волонтерами. Съемки самого расследования, по словам собеседника «Медузы» в одном из местных штабов, прошли спокойно. В Instagram Навальный отмечен на множестве фотографий с жителями городов.

Утром 20 августа Навальный вылетел из Томска в Москву рейсом авиакомпании S7 № 2614 около восьми утра по местному времени. На борту ему стало плохо, политик потерял сознание. Сразу после этого самолет экстренно приземлился в Омске, где его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в отделение токсикореанимации. Там оппозиционер впал в кому. Состояние Навального остается тяжелым, врачи заняты спасением его жизни.