Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил в Жогорку Кенеш возражения на закон о декриминализации многоженства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Возражения были подготовлены на основании заключений омбудсмена, Генеральной прокуратуры, Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений, Национальной академии наук, Министерства юстиции и Аппарата Конституционного суда.
В пояснении подчеркивается, что сохранение уголовной ответственности за двоеженство и многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызстана, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка.
По мнению государственных органов, это демонстрирует приверженность принципам гендерного равенства и верховенства права, защищает женщин и детей от правового и социального неравенства и укрепляет институт семьи, закрепленный в Конституции.
Законопроект был инициирован депутатами Нурланбеком Азыгалиевым и Медером Саккараевым. Они предложили отменить статью 176 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за двоеженство или многоженство: общественные работы от 100 до 300 часов, исправительные работы на срок от одного до трех лет или штраф от 50 до 100 тыс. сомов (около $572–1144).
Жогорку Кенеш принял закон 25 июня 2025 года в трех чтениях без обсуждения. Из 16 присутствовавших на заседании депутатов-женщин 14 поддержали документ, остальные в голосовании не участвовали.