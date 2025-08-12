По мнению государственных органов, это демонстрирует приверженность принципам гендерного равенства и верховенства права, защищает женщин и детей от правового и социального неравенства и укрепляет институт семьи, закрепленный в Конституции.

Законопроект был инициирован депутатами Нурланбеком Азыгалиевым и Медером Саккараевым. Они предложили отменить статью 176 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за двоеженство или многоженство: общественные работы от 100 до 300 часов, исправительные работы на срок от одного до трех лет или штраф от 50 до 100 тыс. сомов (около $572–1144).

Жогорку Кенеш принял закон 25 июня 2025 года в трех чтениях без обсуждения. Из 16 присутствовавших на заседании депутатов-женщин 14 поддержали документ, остальные в голосовании не участвовали.