КУЛЬТУРА
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Самый дорогой хиджаб в мире за 2 млн рублей выставили в бутике в  Малайзии
Мусульманский платок, на изготовление которого ушло 320 часов, внесен в Книгу рекордов Малайзии как самый дорогой хиджаб в мире
Самый дорогой хиджаб в мире за 2 млн рублей выставили в бутике в  Малайзии
Самый дорогой хиджаб в мире за 2 млн рублей выставили в бутике в  Малайзии / Others
21 августа 2020 г.

Бренд Bawal Exclusive выставил в своем фирменном магазине мусульманский платок стоимостью в 100 000 малазийских ринггитов (около 1,8 миллиона рублей), украшенный тысячами кристаллов Swarowski.

По словам основательницы модного дома Хализы Майсури, это самый дорогой хиджаб в мире. Он был изготовлен знаменитой австрийской компанией Swarovski в подарок Bawal Exclusive в связи с открытием нового бутика, пишет IslamNews со ссылкой на Rojak Daily.

«В конце концов, такой дорогой подарок - знак признательности Swarovski, поскольку мы являемся одним из крупнейших оптовых продавцов кристаллов в мире», - сказала Мансури.

Она добавила, что не собирается продавать такой роскошный аксессуар - он будет использоваться в качестве выставочного экспоната.

Платок, на изготовление которого, как сообщается, ушло 320 часов, внесен в Книгу рекордов Малайзии как самый дорогой хиджаб в мире.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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