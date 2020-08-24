Полиция Израиля расследует громкое дело о жестоком групповом изнасиловании 16-летней девушки, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на израильскую прессу.

Всколыхнувшая общественность и вызвавшая протесты в защиту прав женщин история произошла на прошлой неделе в курортном городе Эйлат.

Несовершеннолетняя девушка отдыхала в отеле со своими друзьями. После вечеринки с алкоголем подруга привела девушку в номер, а сама отправилась за едой. Когда она вернулась, перед входом в номер увидела 30 мужчин, а дверь ей открыл незнакомец в обнаженном виде. По словам девушки, ее 16-летняя подруга лежала на кровати «почти без сознания». Об изнасиловании девушка сообщила сама в полицию спустя два дня.

Полицейским удалось задержать нескольких подозреваемых. Все арестованные – граждане Израиля, их имена не разглашаются. Как рассказал во время допроса один из них, все происходило по обоюдному согласию, и девушка сама звала их по очереди. Выстроившуюся в коридоре группу мужчин видели другие люди, находившиеся в отеле, но они не придали происходящему значения.

Следствие по делу продолжается, также уточняется количество мужчин, которые участвовали в изнасиловании. Согласно одной из версий, на самом деле их было не больше 10 человек. Жертва изнасилования сама оказалась не в состоянии определить их число.

После случившегося в нескольких городах страны вспыхнули протесты, в некоторых из которых участвовали тысячи человек, пишет израильская пресса. Самое массовое мероприятие прошло на площади Рабина в Тель-Авиве, в нем приняли участие около 1500 человек. Протестующие требовали направить больше сил на борьбу с сексуальным насилием и призывали государство всерьез заняться решением этой проблемы. В частности, звучало предложение создать отдельный суд по делам, связанным с изнасилованием.

После этого высказываться о преступлениях против женщин начали и первые лица Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал случившееся «преступлением против человечества, которое заслуживает осуждения со стороны всех нас».

Израильский президент Реувен Ривлин написал молодым людям страны открытое письмо, в котором заявил, что «изнасилования, сексуальная агрессия, эксплуатация и жестокость - это пятна, которые невозможно оттереть, это свидетельства непростительной потери границ, и они уничтожают нас как общество».

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, со своей стороны, призвал к оперативному расследованию дела, добавив, что всем стоит задуматься о том, как такое вообще могло произойти в стране.