Режим Башара Асада пытается преодолеть международную изоляцию и оправдать собственную жестокость в ходе гражданской войны. Для этого вбрасываются тезисы о том, что, якобы, именно Дамаск стал «форпостом» борьбы с международным терроризмом и сыграл ключевую роль в противостоянии с «Исламским государством» (ИГИЛ/ДАИШ), приняв на себя основной удар террористов. Такая повестка находит отклик не только в российском обществе, но и в определенных кругах США и некоторых европейских столицах.

В то же время, в действительности, если более подробно обратиться к истории взаимодействия сирийского режима с международными террористами, то окажется, что сам Дамаск не только способствовал появлению ИГИЛ в Ираке, но и в дальнейшем использовал и продолжает использовать этих наиболее радикальных боевиков в своих интересах. Факты подобного сотрудничества хорошо известны и не раз становились достоянием общественности, но пришло время еще раз о них напомнить.

Исследователь MEI Чарльз Листер в своей работе «The Syrian Jihad. Al-Qaeda, the Islamic State and the Evolution of an Insurgency» утверждает, что огромную роль в расширении возможностей «Аль-Каиды в Ираке» (АКИ) и иных группировок, впоследствии трансформировавшихся в ИГИЛ, сыграл режим Асада. Дамаск оказывал серьезную помощь антиамериканскому сопротивлению в Ираке, не без оснований опасаясь, что именно Башар Асад станет следующим после Саддама Хуссейна претендентом на лишение власти путем военной интервенции.

Потому в числе приоритетных задач сирийских баасистов было - сделать все возможное, чтобы американцы в Ираке увязли как можно дольше и понесли наибольшие потери. С этой целью в стране организовывались учебные центры вербовки и подготовки сирийцев, которые должны были отправиться воевать в Ирак, а сирийский мухабарат создавал на территории САР лагеря и обеспечивал коридоры, через которые тысячи боевиков со всего мира проникали в соседнюю страну.

Первые базы для отправки людей в Ирак были созданы военной разведкой САР в Алеппо в 2003 году. Из них в течение первого месяца после нападения США на Ирак на территорию этой страны было переброшено 5000 боевиков. Их доставляли на транспортных средствах, предоставленных сирийскими спецслужбами. В дальнейшем мухабарат режима открыл лагерь для иностранцев в Забадани под Дамаском, где располагалась штаб-квартира Абу Гадийа - эмиссара главаря АКИ Абу Мусаба аз-Заркави в Сирии.

Этот лагерь служил для переброски зарубежных боевиков, которые прибывали в него из Ливана и далее с помощью сирийского мухабарата перебрасывались в Ирак. В 2007 году поток из Сирии в Ирак оценивался в 100 человек в месяц. 85-90% всех иностранцев «Аль-Каиды в Ираке» прибыли туда из Сирии с помощью ее спецслужб. Многие из них стояли у истоков возникновения «Исламского государства Ирака», которое несколько позже переродилось в ДАИШ.

Сама по себе агрессия ИГИЛ в Сирии, начавшаяся в 2013 году, также во многом служила интересам режима Асада, так как была направлена, прежде всего, против сирийской оппозиции. Последняя была вынуждена вести войну на два фронта – с Асадом на западе Сирии и с ДАИШ на востоке. Это значительно ослабило повстанцев и позволило Дамаску сохранить и даже восстановить многие позиции, а главное выиграть время. Так, сирийская столица ИГИЛ - город Ракка - была захвачена именно у сил сирийкой оппозиции, как и большая часть иных областей, ставших территориальной базой ДАИШ в Сирии.

По данным IHS Jane's Terrorism and Insurgency Center's (JTIC), в 2014 году лишь 6% боевой активности сил Асада приходилось на ИГИЛ. В свою очередь, сам ДАИШ в тот же период только 13% своих атак в Сирии направил на подразделения Дамаска.

На этом фоне выявлялись факты, указывающие и на достаточно плодотворное экономическое взаимодействие между режимом и ИГИЛ. Жорж Хасвани - сирийский магнат, связанный с близким кругом Асада, - попал под санкции США и ЕС именно по причине торговли нефтью и газом, добываемых ДАИШ, а именно организации их доставки с месторождений ИГИЛ на территории, контролируемые режимом.

Кроме того, существовали целые совместные предприятия ИГИЛ и сирийского режима. Например, тот же Хасвани организовал подобное на газоперерабатывающем заводе Tuweinan, которым управляла его компания HESCO. После того, как комплекс оказался захвачен ДАИШ, персонал по-прежнему продолжал работу, а завод осуществлял поставки газа для нужд режима Асада. Предприятие находилось под совместным управлением HESCO и ИГИЛ, а доходы они делили. Показательно, что режим был вынужден признать подобное взаимодействие, указав, что некоторые из его сотрудников работают под руководством ДАИШ «ради сохранения безопасности этих объектов».

Кроме сотрудничества в сфере нефти и газа, ИГИЛ также осуществлял поставки зерна сирийскому правительству через свою территорию. Так, ДАИШ разрешило перевозку зерна с северо-востока страны в регионы, оставшиеся за режимом, в счет 25-процентного сбора, который террористы оставляли себе.

Однако связи ИГИЛ и режима Асада не ограничивались исключительно экономической сферой. В июне 2015 года в ходе наступления ДАИШ против сил оппозиции в Алеппо сирийская авиация наносила удары по повстанцам в районе продвижения террористов, фактически оказывая ИГИЛ воздушную поддержку.

А осенью 2017 года режим Асада во время очередной операции в Идлибе использовал ДАИШ в качестве своего авангарда. Тогда сирийские правительственные силы открыли 13-километровый коридор для игиловцев, пропустив их беспрепятственно через свою территорию из района Итрии, к востоку от Саламии, где те находились в окружении, в Идлиб.

9 октября 2017 г. эта группировка ИГИЛ неожиданно атаковала повстанцев в Идлибе, в результате чего смогла занять более 10 населенных пунктов. В свою очередь, правительственные войска вели наступление западнее и восточнее сектора продвижения ДАИШ, фактически образуя с террористами единый фронт атаки.

В августе 2017 года представители режима Асада и «Хизбуллы» достигли договоренности с «амирами» ИГИЛ, которые удерживали анклав у сирийско-ливанской границы в Западном Каламуне. Соглашение с террористами предусматривало, что сирийские правительственные силы в обмен на сдачу позиций обеспечат безопасный переход или, проще говоря, перевезут на автобусах группировку ДАИШ численностью в 300 человек от ливанской границы через всю Сирию к Евфрату. Там эти боевики смогли бы присоединиться к основным силам ИГИЛ в их борьбе с международной коалицей. Естественно американское командование возмутилось этой беспрецедентной «сделкой» и заявило, что уничтожит колону автобусов, как только те приблизятся к районам, которые контролирует ИГИЛ на востоке Сирии.

В итоге, после долгих мытарств, через 17 дней, перевозя их с места на место, режим Асада смог доставить этих террористов на подконтрольные ИГИЛ территории в Майядин и далее в иракский Аль-Каим, что вызвало возмущение Багдада. Американцы же все-таки нанесли удар по этой колонне, убив 85 игиловцев.

В ходе боев за лагерь Ярмук в Дамаске весной 2018 года между правительственными силами и ДАИШ была также заключена сделка, согласно которой боевики были вывезены режимом из этого пригорода Дамаска в пустынные районы Сувейды. При том, что сам район, где террористы были «выгружены» не афишировался.

Однако, как стало вскоре известно, они получили возможность с помощью сирийского мухабарата инфильтроваться на территорию оппозиционного Южного фронта Сирийской свободной армии, чтобы осуществлять в тылу повстанцев диверсии и террористические акты, а затем присоединиться к силам «Джейш Халид бин Валид» - группировке ИГИЛ, действующей в провинции Дераа, тем самым подготавливая и будущую операцию сил режима на юге.

В ходе этой операции, на ее последнем этапе, правительственные войска вступили в противостояние с фракцией ДАИШ «Джейш Халид бин Валид», которая до этого находилась в окружении сил Южного фронта ССА, будучи прижатой к границе с Израилем. Некоторые из местных террористов ИГИЛ сочли возможным сложить оружие и перейти под знамена Асада.

Также режим освободил и сдавшихся ему командиров ДАИШ в бассейне Ярмук на юго-западе Дераа, которые вступили в ряды его формирований. Один из них, Омар ар-Рифаи, бывший глава службы безопасности ИГИЛ в Дераа, был убит в начале этого года в Идлибе, сражаясь в составе сил режима Асада против оппозиции.

Бывшим боевикам ИГИЛ, сменившим верность аль-Багдади на верность Асаду, сирийский режим, по-видимому, нашел применение и в Ливии. Мятежный генерал Халифа Хафтар, установил партнерские связи с Дамаском, заручился его военной поддержкой, которая включала передачу его Ливийской национальной армии некоторых видов вооружений. Кроме того, на помощь терпящему неудачи самозваному фельдмаршалу сирийские баасисты направили и своих наемников. Вероятно, процесс переброски сирийцев в Ливию со стороны Дамаска начался в 2019 году, а в первые группы входили именно пленные и согласившиеся служить Асаду боевики ИГИЛ — таким образом, сирийский режим пытался найти им применение в другой горячей точке.

Однако на этом вряд ли можно поставить точку в истории партнерства режима Асада и ДАИШ. С учетом их длительного опыта взаимодействия, с большой долей вероятности, следует ожидать появления новых фактов сотрудничества между сирийскими баасистами и террористами ИГИЛ, которых Дамаск научился «приручать» и использовать в собственных интересах, не гнушаясь даже привлекать для службы в рядах своих вооруженных формирований