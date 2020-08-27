КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Убившему 51 человека в мечетях Крайстчерча террористу дали пожизненный срок
Суд не оставил ему права на условно-досрочное освобождение. Это первый подобный приговор в истории Новой Зеландии
Убившему 51 человека в мечетях Крайстчерча террористу дали пожизненный срок
Фото: Reuters / Others
27 августа 2020 г.

Австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии, приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, сообщает «Медуза» со ссылкой Associated Press. Как отмечается, это первый подобный приговор в истории страны.

Судья Кэмерон Мандер огласил приговор на судебном заседании в Верховном суде Крайстчерча, в соответствии с которым Таррант был признан виновным в убийстве 51 и покушении на жизнь более 40 человек.

Судья заявил подсудимому, что тот не проявил милосердия, а значит, он не просто убийца, а еще и террорист. По его словам, преступления Тарранта настолько бесчеловечны, что даже пожизненное нахождение в тюрьме не сможет их искупить.

Таррант не стал делать заявлений в свою защиту. Его речь была зачитана через адвоката. Ультраправый террорист, защищавший превосходство белой расы и выступавший против иммиграции путем массового убийства невинных людей, признал все ранее выдвинутые против него обвинения.

15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч с промежутком в 10 минут было совершено вооруженное нападение на мечети Аль-Нур и Линвуд, в результате чего погиб 51 человек, еще 49 пострадали. Таррант снимал свое нападение на видео и вел прямую трансляцию в соцсетях. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом. Преступление вызвало большой резонанс в мире, еще раз заставив говорить о нарастающей угрозе крайне правого антиисламского терроризма.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us